CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'tasarruf paketi' tepkisi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 14:59

Güncelleme: 13.05.2024 - 15:08

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 301 madencinin katledilişinin 10'uncu yılında Soma'ya ziyarette bulundu.

CHP lideri Özel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketiyle ilgili konuştu. Özel ''Yeni istihdam yaratma, işçiye zam verme, emekçiye zam verme. Biraz servetine servet katanlara yönelsinler. Dünya kadar işsiz var'' ifadelerini kullandı.

''SARAY İLK KEZ GENELGE KAPSAMINA ALINMIŞTIR''

Özel yapmış olduğu açıklamada tasarruf paketine ilişkin ''Bugüne kadar 7 kez yaptılar bu 8'inci. Bu 7 genelgeye kendilerinin uymadığının göstergesidir. Ancak Saray ilk kez genelge kapsamına alınmıştır. dedi.

ARAPÇA TABELALAR

CHP'nin bazı belediyelerinin arapça tabelaları kaldırması meselesine ilişkin konuşan Özel ''Belediye başkanlarımız tabela ile ilgili genelgeye uymalıdır. Genelgeye uyulmaması fazladan bir popülizmdir'' dedi.

MEVLİF PROGRAMINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 10’uncu yılında Soma’da düzenlenen mevlid programına katıldı.