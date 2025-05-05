CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran zanlı hakkında yeni karar!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e AKM'deki protokol kapısından çıkarken yumruklu saldırı düzenleyen zanlı Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı süresinin bir gün uzatılmasına karar verildi.
3 Mayıs günü hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çıkışta protokol kapısında yumruklu saldırıya uğradı.
Saldırganın 66 yaşındaki, daha önce 2 çocuğunu katleden ve 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.
GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı süresinin dolmasına saatler kala, soruşturmanın derinleştirildiği gerekçesiyle bir gün uzatılmasına karar verildi.
Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şüphelinin gözaltı süresi soruşturmanın derinleştirilmesi bağlamında şimdilik bir gün uzatılmıştır, gelişmelerden bilgi verilecektir" denildi.
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