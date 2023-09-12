CHP Genel Başkanlığı için hareketli günler: Özgür Özel için kritik hafta
Mayıstaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrası CHP'de başlayan 'değişim' tartışmalarının baş aktörlerinden Özgür Özel'in, bu hafta içinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacağı ve bu görüşmede adaylığının ayrıntılarını anlatacağı öğrenildi.
2023 Genel Seçimlerinin ardından CHP'de "değişim" tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Genel Başkanlık konusunda ismi öne çıkan adaylardan olan ve "Üzerine sorumluluk düşerse adaylıktan kaçmam, fedakarlık düşerse bir dakika düşünmem" diyen Özgür Özel’in adaylığıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK
Cumhuriyet'in Özgür Özel’e yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Bu görüşmede adaylığının ayrıntılarını anlatacak. Özel, görüşmenin ardından bu hafta içerisinde adaylık açıklamasını yapacak.
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