CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığı işaret etmesi kongrelerde nasıl karşılandı?

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 03:03

CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeniden belediye başkanlığına aday olacağını söylemesinin ardından, partide değişim bekleyenlerin gözü grup başkanı Özgür Özel’e çevrildi.

İmamoğlu’nun İstanbul’a aday olacağını söylerken genel başkanlık için de Özel’i işaret etmesine ilişkin konuşan partililer, “değişim hareketinin hâlâ görünen bir lideri olmadığını” söylüyor.

Bu durumun delegeyi de etkilediğini söyleyen CHP’li isimler, “Kongrelerde değişim için bir yarış oluyor. Ancak değişimi isteyenlerin net bir lideri yok. Çünkü ortada net bir açıklama yok. Özgür Bey net bir şekilde adaylığını açıklamadığı sürece, delegedeki o durgun hal sürecektir. Yaşananlar resmi bir adaylık açıklaması olmadığı için delegede beklenen heyecanı yaratmadı” değerlendirmesini yapıyor.

(Özgür Özel)

Partililer bu nedenle kongrelerdeki katılımın az olduğuna da dikkat çekerek “İnsanların belki de eleştirmek istediği çok şey var. Ama ortada bir netlik olmayınca belki de ‘Eleştirimi söylesem ne olacak?’ düşüncesine giriyorlar ve kongrelere gelmiyorlar” yorumunu yapıyor.

‘SIFIRDAN İSİM ÇIKMAZ’

Öte yandan; seçim öncesi DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet partileriyle yapılan ortak milletvekili listeleri gibi konuları “Listedeki ismi başka partiye mal edip de bozgunculuk çıkartmak sarayın taktiğidir” gibi açıklamalarla savunan Özel’in seçim sonrası yaptığı öz eleştiriler ve “değişim” çıkışı da dikkat çekiyor.

Partililer, Özel’in seçim sonrası yaptığı “Ortak listede ciddi bir oy kaybına uğradık. Getirinin üzerinde götürü oldu” gibi öz eleştirilerini anımsatarak, “Özgür Bey de seçim döneminin öz eleştirisini yapıyor. Bunun yanında parti içinde liderlik için sıfırdan yeni bir isim çıkartmak zor” diyor.