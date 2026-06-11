CHP Genel Merkezi'nin ihraç tebliğine Edremit'ten itiraz: 'Milletvekilimiz Ensar Aytekin’in ihracını kabul etmiyoruz'

CHP MYK tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekili arasında bulunan CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in ihracına CHP Edremit İlçe Başkanlığı olumsuz yanıt verdi.

CHP Genel Merkezi tarafın gönderilen tebliğe İlçe Başkanlığı ''Tüm hususlar ışığında, Tüzüğe, Siyasi Partiler Kanunu’na ve Anayasa’ya aykırılık içeren işbu bildirim yazısının İlçe Başkanlığımızca nazar-ı itibara alınmayacağı, bu itibarla hükümsüz sayılmasına ve kararın yazıyı gönderene bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir'' açıklamasını yaptı.

Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Edremit İlçe Başkanlığımızca tebliğ alınana ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez antetli yazı ile; seçilmiş Genel Başkan Yardımcımız ve Edremit Örgütü’nün Gençlik Kollarından yetişmiş gurur kaynağı Milletvekilimiz Ensar Aytekin’in ‘’sözde’’ eylemleri nedeniyle tüzüğün ve Grup İç Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gerekçe gösterilerek tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiği ve partideki mevcut görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmiş.

Söz konusu yazının İlçe Yönetim Kurulunda bulunan İlçe Başkanı dahil dört hukukçu üyenin incelemesi ve tüm yönetim kurulu üyelerinin değerlendirmesinde;

a-) Dayanak tutulan tüzük ve grup iç Yönetmeliği maddelerine aykırılıkların varlığından söz edilmesi halinde dahi, Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe Örgütümüzün Üyesi, Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin’in, merkez yönetim kurulu tarafından yetkisizce disipline sevk edilmesinin tüzüğün 63/5 maddesine aykırı olduğu, seçilmiş milletvekillerinin, maddede geçen haliyle “TBMM üyelerinin, parti suçu oluşturan eylemlerinin ancak Parti meclisinin istemi üzerine yüksek disiplin kurulunca değerlendirileceği….”nin açıkça belirtildiği,

b-) Yazıda değinilenin aksine, bildirimin tarafımızca kabul edilmesi hâlinde; parti tabanının iradesi ve Genel Başkan Yardımcımız Ensar Ayekin’in örgütteki karşılığı açıkça bilinmesine rağmen, asıl bu tür hukuksuz ve usulsüz işlemlerin parti disiplini ve birliğini zedelemesinin kaçınılmaz olduğu,

c-) Siyasi Partiler Kanunu 59. maddesinin “Tedbirli Sevk: Partiden geçici veya kesin çıkarma cezası gerektiren durumlarda, disiplin soruşturması açmaya yetkili organlar, üyeyi tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edebilir” şeklinde düzenlenmiş olması ve dolayısı ile yazı içeriğindeki kararın, açıkça merkez yürütme kurulunun görev ve yetki kapsamının dışında kaldığı,

d-)Geçmişte Süheyl Batum’un ihraç edilme isteminde aynı usulün izlenmiş ve mahkemece kararın tam da bu gerekçe ile bozulmuş olmasının kamuoyunca bilindiği,

e-) Cumhuriyet Halk Partimizin karşılaştığı her türlü hukuksuzlukta, zaman zaman eylemlerde ve meydanlarda kolluğa karşı, genel idari uygulamalarda ise bürokrasiye karşı kanunsuz ve hukuksuz emrin UYGULANMAMASI çağrısının ilkeleştiği ve bunun yanında Anayasa’nın 137.Maddesinde yer alan ‘’…görevli aldığı talimatı kanun, tüzük veya yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez…’’ uyarlaması ile işbu yazının çeliştiği hususları ayrı ayrı değerlendirilerek;

HÜKÜMSÜZ SAYILMASINA OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

Tüm hususlar ışığında, Tüzüğe, Siyasi Partiler Kanunu’na ve Anayasa’ya aykırılık içeren işbu bildirim yazısının İlçe Başkanlığımızca nazar-ı itibara alınmayacağı, bu itibarla hükümsüz sayılmasına ve kararın yazıyı gönderene bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygıyla basının ve kamuoyunun bilgisine sunulur.''