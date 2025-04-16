CHP Genel Merkezi'nde imza kampanyası: Milletvekilleri de davet edildi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 20:53

Güncelleme: 16.04.2025 - 20:54

CHP Ankara İl Başkanlığı, "ADAYI YANIMIZDA, SANDIĞI ÖNÜMÜZDE İSTİYORUZ! Tüm vatandaşlarımızı imza kampanyamıza destek olmak için GENEL MERKEZİMİZE davet ediyoruz" açıklaması ile kampanya duyurusu yaptı.

İmza kampanyası, yarın (17 Nisan) CHP Genel Merkezi'nde saat 10'da başlayacak.

ADAYI YANIMIZDA, SANDIĞI ÖNÜMÜZDE İSTİYORUZ!



Tüm vatandaşlarımızı imza kampanyamıza destek olmak için GENEL MERKEZİMİZE davet ediyoruz.



?? 17 Nisan Perşembe (Yarın)

?? 10.00

?? CHP Genel Merkez@herkesicinCHP @eczozgurozel @ekrem_imamoglu @DrErkol pic.twitter.com/8Iim0qoTGe — CHP Ankara İl Başkanlığı (@CHPankarailbsk) April 16, 2025

ANKARA'DA BULUNAN MİLLETVEKİLLERİ DE DAVET EDİLDİ

İmza kampanyasına Ankara'da bulunan CHP milletvekillerinin de davet edildiği öğrenildi.

Halk TV'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Yarın Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde imza kampanyası var. Halkın da katılacağı bu imza katılım töreninde Ankara'da bulunan milletvekilleri davet edildi yani Türkiye'deki bütün milletvekilleri Ankara'ya davet edilmedi" ifadelerini kullandı.