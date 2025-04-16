CHP Genel Merkezi'nde imza kampanyası: Milletvekilleri de davet edildi

CHP Ankara İl Başkanlığı, CHP Genel Merkez'de "Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük İçin Bir İmza da Sen At" kampanyası düzenleyecek. Kampanyaya Ankara'da bulunan CHP milletvekilleri de davet edildi.

CHP Genel Merkezi'nde imza kampanyası: Milletvekilleri de davet edildi
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 20:53

CHP Ankara İl Başkanlığı, "ADAYI YANIMIZDA, SANDIĞI ÖNÜMÜZDE İSTİYORUZ! Tüm vatandaşlarımızı imza kampanyamıza destek olmak için GENEL MERKEZİMİZE davet ediyoruz" açıklaması ile kampanya duyurusu yaptı.

İmza kampanyası, yarın (17 Nisan) CHP Genel Merkezi'nde saat 10'da başlayacak.

ANKARA'DA BULUNAN MİLLETVEKİLLERİ DE DAVET EDİLDİ

İmza kampanyasına Ankara'da bulunan CHP milletvekillerinin de davet edildiği öğrenildi.

Halk TV'de konuşan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, "Yarın Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde imza kampanyası var. Halkın da katılacağı bu imza katılım töreninde Ankara'da bulunan milletvekilleri davet edildi yani Türkiye'deki bütün milletvekilleri Ankara'ya davet edilmedi" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler

CHP’den ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi: Özgür Özel Beylikdüzü'nden seslenecek

CHP’den ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi: Özgür Özel Beylikdüzü'nden seslenecek
CHP Niğde Milletvekili Gürer'den iktidara:

CHP Niğde Milletvekili Gürer'den iktidara: "Üreticiden çıkan ürünün kat kat fiyatlarla satışına yol açan süreci kaldıracak uygulamalar geliştirin"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek son anketi açıkladı : “Anketlerde yüzde 38,5 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisidir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek son anketi açıkladı : “Anketlerde yüzde 38,5 oy oranıyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisidir”
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler