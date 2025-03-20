CHP Genel Merkezi'ne 'darbeye teslim olmayız' pankartı asıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Darbeye teslim olmayız" pankartı asıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi'nin binasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Darbeye teslim olmayız" yazılı pankartı asıldı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #CHP
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