CHP Genel Merkezi'ne 'darbeye teslim olmayız' pankartı asıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Darbeye teslim olmayız" pankartı asıldı.

CHP Genel Merkezi'ne 'darbeye teslim olmayız' pankartı asıldı
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ANKA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 00:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Merkezi'nin binasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ve "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Darbeye teslim olmayız" yazılı pankartı asıldı.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #CHP

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