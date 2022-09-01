CHP grubu eylül ayında ‘iktidar kampı’na girecek
TBMM’nin temmuzda tatile girmesiyle grup toplantılarını her hafta farklı bir ile taşıyan CHP, eylülde de sahada olacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grubunu haftaya Giresun’da toplayacak. Milletvekillerinin saha çalışmaları ve ziyaretleri de sürecek.
CHP grubu ardından sırasıyla Sakarya, Elazığ ve Tokat’a gidecek. Parti, TBMM ekimde açılmadan önce de 22-25 Eylül tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da kampa girecek. Kampın, seçimlerden önceki son yasama yılına hazırlık olduğuna dikkat çeken CHP kurmayları, “Bu bizim iktidar kampımız olacak. Bütün milletvekili arkadaşlarımızla yaz boyunca hiç tatil yapmadık. Milletimizin içindeydik. Grup toplantılarımızı da her hafta farklı bir ilde sürdürdük. Gördüklerimizi değerlendireceğimiz, iktidara yürürken milletimizle kucaklaşmamızın ana hatlarını belirleyecek bir kamp yapacağız” değerlendirmesini yaptı.
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