Meclis'te 'Yargıtay' protestosu: CHP Grubu sıraları terk etmedi
CHP lideri Özgür Özel'in, Yargıtay'ın AYM kararı sonrası çağrı yaptığı TBMM'de toplantı gerçekleşmemesi üzerine CHP Grubu eylem başlattı. Genel Kurulu'da 'adalet nöbetine' başlayan CHP'li vekiller Meclis sıralarında oturarak eyleme başladı.
Yagıtay'ın Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu vekili Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması krize yol açtı.
Kararın ardından dün olağanüstü toplantı gerçekleştiren CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, bugün için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a yargı kararına dair Meclis'i olağanüstü toplaması çağrısında bulundu.
Saat 17.00'de olağanüstü toplanacağı bildirildi ancak Özgür Özel, toplantının gerçekleşmeyeceğini belirterek "TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" dedi. Bunun üzerine CHP'li vekiller meclis sıralarında oturarak eyleme başladı.
CHP'de bugün nöbetçi olarak gönüllü olan 20 milletvekili meclis sıralarında oturup kapaklara vurarak Yargıtay'ın AYM ile ilgili kararını protesto etmeye başladı. CHP'li milletvekilleri sabaha dek meclisi terketmeyerek protesto eylemini sürdürecek.
CHP'liler yarın sabah nöbeti başka bir grup milletvekillerine devredecek. Eyleme TİP milletvekillerinin de destek vermesi bekleniyor.
ÖZGÜR ÖZEL, KURTULMUŞ'U ARAMIŞTI
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay’a 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması krize yol açarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunmuştu. Özel, yaptığı paylaşımda "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim" demişti.
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