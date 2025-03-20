CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Bakan Yerlikaya'ya: "Bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz"

Yayınlanma: 20.03.2025 - 10:40

Güncelleme: 20.03.2025 - 10:40

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 261 hesaba yönelik işlemlerin devam ettiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek "Bu yaptığınız, hakkını savunan milyonlara gözdağı vermek, halkın iradesine darbe girişiminde bulunmaktır. Bir de utanmadan, ‘Türkiye’nin Huzuru’ diyerek tweet atıyorsun. Asıl bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 261 sosyal medya hesabının provokatif paylaşımlar yaptığı iddiasıyla yürütülen işlemlerin devam ettiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Sürdürülen işlemleri 'göz dağı vermek' olarak nitelendiren Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul’a kumpas kuranlara, seçilmiş belediye başkanlarımızı darbe yöntemleriyle devirmeye kalkışanlara asla boyun eğmeyeceğiz. Bu yaptığınız, hakkını savunan milyonlara gözdağı vermek, halkın iradesine darbe girişiminde bulunmaktır. Bir de utanmadan, ‘Türkiye’nin Huzuru’ diyerek tweet atıyorsun. Asıl bu ülkede yaptıklarınızla huzur bırakmayan sizsiniz."