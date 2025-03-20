Hedefleri CHP’ye kayyum

20 Mart 2025 Perşembe

Salı günleri TBMM’nin grup konuşmaları günlerinden birisi. CHP grubunda Özel’i dinledikten sonra herkesteki beklenti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının çarşamba gününden sonra iptal edilmesi yönündeydi. Kulislerde neredeyse “kesin” denebilecek bilgiler dolaşıyordu. Herkes birbirine net zamanlamayı soruyordu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yönetim kurulu çarşamba günü toplanacak bu yönde bir karar alması için zorlanacaktı. Ciddi baskılar kurulmuştu yönetim kurulu üzerinde. Ancak akşamüzeri gelen karar üniversite yönetim kurulunun İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiği yönündeydi. Hemen perde arkasını anlamaya çalıştık. Gelen bilgilere göre, fakülte yönetim kurulu iptal konusundaki baskılara direnip, bu yönde bir karar almayınca önce yerleşik gelenekler bozuldu. Üniversitenin perşembe günleri toplanması gereken senato ve yönetim kurulu salı günü toplandı. Senatonun çok kalabalık olması ve farklı görüşteki öğretim üyelerinin varlığı iptal kararı çıkmasını engelledi. Ancak üniversite yönetim kurulu bu kararı kolaylıkla aldı. Kararın altında imzası olanlar dün Cumhuriyet’te tarihin sayfalarına geçti.

ÜLKEDE KARA BULUTLAR

Yukarıdaki satırları yazmak üzere sabaha hazırlanırken yeni ve beklenen bir olaya uyandık: İmamoğlu gözaltına alındı. Burada Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin hiçbir başarı üretemedikleri, CHP’yi yıpratmak istediklerini uzun süredir yazıyoruz. Ancak bu ülkeyi yönetenlerin, bu gözaltıyla neleri gözden kaçırdıkları yavaş yavaş gün içinde ortaya çıkmaya başladı. İYİ Partili kurmayların tespitine göre bozulan ekonomik dengeyi düzeltebilmek için gün içinde 20 milyar dolar yakıldı. Mehmet Şimşek sahne almak zorunda kaldı. Pamuk ipliğine bağlı ekonomiyi gelecek yıla kadar birazcık toparlamayı, sonra halka yeni siyasi rüşvetler vererek seçim kazanmayı amaçlıyorsunuz. Ancak dünya sizin istediğiniz zaman dönmüyor, bunu yeni yeni öğreniyorsunuz anlaşılan…

İmamoğlu’nun gözaltına alınması başkentte siyaseti de altüst etti. İyi Parti lideri Dervişoğlu, hazırladığı konuşmayı baştan sona değiştirdi, kısa bir konuşma yaptı. Ama ne konuşma. Uzun süredir gözlediğimiz tutarlı duruşunu, muhalefetini çok sertleştirdi. İktidarı, Erdoğan’ı uyardı. Ancak iktidar, “Hukuka güveniyoruz” noktasında. Papağan gazeteciler, televizyonda “Ciddi MASAK raporları var” masalı anlatıyor. Bir gün önce Özel’in açıkladığı Hüda par faturaları akıllarına gelmiyor ama... Çünkü papağanlar sadece ezber yapar.

AKP ve MHP’siyle iktidarın, kameralara mutlu pozlar verdiği DEM Parti de gelişmelerden memnun değil. Eşbaşkanların açıklamaları, “iktidar gerçeğini” bildiklerini gösterir şekilde.

CHP ayakta. Herkes akla gelen gelmeyen her şeyi iktidarın yapabileceğini düşünüyor. Cumhuriyetin kurucu partisine kayyum atanmasının an meselesi olduğunu düşünüyorlar…