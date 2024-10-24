CHP Grup Başkanvekili Emir'den sert açıklamalar: Rüşvet, Yenidoğan çetesi, yoksulluk...

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:37

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:39

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki yerleşkesine dün düzenlenen terör saldırısına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından Trendyol ile ilgili olarak 100 milyar liralık avantajı gündeme getirdi ve ''Hangi rüşvet üzerinden bu 100 milyar lira veriliyor'' dedi.

'ESNAFI YILLARDIR EZİYORSUNUZ'

Trendyol firmasına 100 milyar lira avantaj sağlandığını ifade eden Emir, "Emeklilere daha 2 bin 500 lira zam yapıldığında 33 milyar tutuyor. 'Sizin sırtınızda küfe yok, zam yapamıyoruz' demişlerdi. Emekliye 33 milyarı veremeyenler bir gecede bu grubun cebine 100 milyar lirayı koydu. Bunun adı kapütilasyondur. Esnafı yıllardır eziyorsunuz. Önce üç harli marketlere ezdirdiniz, seslerini duymadınız ve firmlara ezdiriyorsunuz. Hangi ilişkiler, hangi rüşvet üzerinden bu 100 milyar lira veriliyor" dedi.

SAĞLIK BAKANI'NA YENİDOĞAN ÇETESİ TEPKİSİ

''Yenidoğan çetesi''nin yer aldığı bir hastane yöneticisi ile fotoğrafları olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na da tepki gösteren Emir daha sonra şöyle konuştu:

"Hergün Sağlık Bakanı'yla ilgili bir yeni bilgi öğreniyoruz. Çok cesur olduğunu, kardeşinin, kendisinin bile hastanesini kapatabileceğini söylemişti. Yani şikâyetler başladıktan dört ay sonra, eğer müfettiş soruşturmaları başladıysa bu soruşturmalar esnasında. Siz bir hastaneyi denetliyorken, o hastanede ölümler olduğu haberi gelmişken arkadaşınızla resim vermeyeceksiniz. Sizin bu hastaneyi bunca soruşturmaya, iddiaya, teknik takibe rağmen kapatmayışınızın nedeni bu resimdir."

'VATANDAŞ EKMEĞİ BİLE KREDİ KARTIYLA ALIYOR'

Murat Emir, artan ekonomik sorunlara ilişkin ise "Vatandaşın geliri düştü, ekmeği bile kredi kartıyla almak zorunda kalıyor. Ağır bir borç yükü altında. İcradaki borç 140 milyar lira. Vatandaş mecburen kredi kartı kullanıyor ama artık o yol da tükenmiş açlıkla baş başa kalmış. Vatandaş kredi kartını da kullanamaz halde açlık kapıdadır" dedi.