AKP'li eski belediye başkanı rüşvet soruşturmasında tutuklandı

Diyarbakır’da geçen yıl rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan AKP'li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:21
AKP'li eski belediye başkanı rüşvet soruşturmasında tutuklandı
Abone Ol google-news

Seçilen adayın KHK ile görevden alınmasının ardından Bağlar Belediyesi’ne atanan AKP’li Hüseyin Beyoğlu hakkında rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Adliyesi'ne gelip, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerine teslim oldu.

Mahkemeye çıkarılıp, karar yüzüne okunan Beyoğlu, tutuklandı.


Hüseyin Beyoğlu haberleri Soruşturma haberleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü haberleri AKP haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Eski AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun evine operasyon!

Son Dakika... Eski AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun evine operasyon!
Bütçe ödeneğini 6 ayda bitirdiği iddia edilmişti... 'Atanmış' AKP'li eski belediye başkanı hakkında tutuklama kararı

Bütçe ödeneğini 6 ayda bitirdiği iddia edilmişti... 'Atanmış' AKP'li eski belediye başkanı hakkında tutuklama kararı
Rüşvetle suçlanan Senatör Menendez suçlu bulundu

Rüşvetle suçlanan Senatör Menendez suçlu bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler