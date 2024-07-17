AKP'li eski belediye başkanı rüşvet soruşturmasında tutuklandı
Diyarbakır’da geçen yıl rüşvet soruşturmasında gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan AKP'li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, tutuklandı.
Seçilen adayın KHK ile görevden alınmasının ardından Bağlar Belediyesi’ne atanan AKP’li Hüseyin Beyoğlu hakkında rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan, davanın bugün görülen ikinci duruşmasında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Adliyesi'ne gelip, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polislerine teslim oldu.
Mahkemeye çıkarılıp, karar yüzüne okunan Beyoğlu, tutuklandı.
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