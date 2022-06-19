CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı: Türkiye’de toplu ulaşım, durma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir
İBB'nin CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, toplu ulaşımda KDV ve ÖTV muafiyetinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek "Türkiye’de toplu ulaşım, durma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir" uyarısında bulundu.
Türkiye, 2022 yılını elektrikten doğalgaza, temel gıda ürünlerinden toplu ulaşıma kadar birçok kalemde gelen rekor zamlarla hatırlayacak. Her gün yeni zamla güne başlayan yurttaşların alım gücü de giderek düşüyor.
Son olarak, geçen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine yüzde 30 daha zam gelmişti. Böylece yüksek hızlı tren biletleri son 6 ayda 4 kez zamlanmış oldu. Yılbaşından bu yana Ankara-İstanbul bileti yüzde 132 zamlandı.
"TOPLU ULAŞIM, DURMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da, sosyal medya hesabından 'toplu ulaşım, durma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir" uyarısında bulundu.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin "Son 6 ayda, İstanbul’da şehiriçi otobüslere, yüksek hızlı trene göre %30 daha az zam gelmiş. Öte yandan mazota, son 6 ayda yüzde 160, mevcut bilet fiyatlarının geçerli olduğu son 2 ayda bile % 40 zam geldi. Mazot 30 Lira oldu. Her kesim için artık sıkıntı had safhalarda…" ifadelerine yer verdiği paylaşımı alıntılayan Balyalı şu paylaşımda bulundu:
- Toplu ulaşımda KDV ve ÖTV muafiyeti acilen hayata geçirilmelidir. Otobüs, minibüs, taksi ve servis esnafıyla birlikte belediyelerin ulaşım hizmetleri için zorunlu olan bu uygulama hayata geçmediği taktirde tüm Türkiye’de toplu ulaşım, durma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir.
Toplu Ulaşımda KDV ve ÖTV muafiyeti acilen hayata geçirilmelidir. Otobüs, Minibüs, Taksi ve Servis esnafıyla birlikte Belediyelerin ulaşım hizmetleri için zorunlu olan bu uygulama hayata geçmediği taktirde tüm Türkiye’de toplu ulaşım, durma tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. https://t.co/CL1CTBKv4p— Tarık Balyalı (@TARIKBALYALI) June 19, 2022
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