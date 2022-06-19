Afyonkarahisar-Ankara karayolu sel baskını sebebiyle ulaşıma kapandı
Afyonkarahisar-Ankara karayolu sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken ekiplerin çalışması sürüyor.
Afyonkarahisar’dan Ankara istikametinde 20 kilometre İscehisar ilçesi çıkışında karayolu sağanak yağışın ardından meydana gelen sel baskını nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 15 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu.
Yolun kapanmasının ardından bölgeye AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler iş makineleri ile yol ortasındaki refüje açarak suyu tahliye etmeye başladı. Yaklaşık 1 saattir ekiplerin karayolunu açma çalışmaları devam ediyor. Yolda ayrıca yolcu otobüsleri, tır ve kamyonlarla birlikte yüzlerce hususi araç mahsur kaldı. Bazı araç sürücüleri bariyerlerin olmadığı refüjden karşı şeride geçip ters yönden ilerlemeye çalıştı.
Polis ekipleri buna izin vermeyerek güvenlik önlemleri aldı. Karayolundaki çalışmalar devam ediyor.
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