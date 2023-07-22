CHP, Halk TV'yle yapılan tüm anlaşmaları feshetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşmanın taraflarınca tek taraflı fesih edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 18:50
CHP, Halk TV'yle yapılan tüm anlaşmaları feshetti
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CHP, Halk TV'yle yapılan tüm anlaşmaları feshetti.

CHP ile Halk TV arasında yapılan canlı yayın anlaşması üzerine fesih kararını duyuran Eren Erdem yaptığı açıklamada, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi (Sayıştay) denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerini kullandı.


CHP Halk TV

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