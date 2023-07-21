İktidarın sopası RTÜK, Halk TV’ye bir ceza daha verdi

İktidarın sopası haline gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV için bir sansür kararına daha imza attı. Kanala, 5 program durdurma ve üst sınırdan para cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2023 - 20:03
İktidarın sopası RTÜK, Halk TV’ye bir ceza daha verdi
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Muhalif kanallara ceza yağdıran iktidarın sopası RTÜK, Halk TV'ye ceza yağdırdı.

RTÜK'ün verdiği cezaya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, şunları kaydetti:

"HALK TV yine ceza aldı, 5 program durdurma ve üst sınırdan para cezasını yarın sabah uygulayacağız. Üstelik bu ceza yine, yayına konuk olarak katılan, dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin açıklamasına dayanıyor. RTÜK’ün yaptığı tartışmasız bir sansürdür. Biz mücadeleden yorulmadık, yorulmayız. Her şeye rağmen yolumuzda yürümeye devam edeceğiz."

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker ise karara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Haksız cezalara mı öfkelenmeli yoksa uyarılmasına ve ceza geleceğini bilmesine rağmen canlı yayında slogan atanlara mı? İnsan bilemiyor bazen..."


RTÜK Halk TV ceza para cezası

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