İktidarın sopası RTÜK, Halk TV’ye bir ceza daha verdi

Yayınlanma: 21.07.2023 - 20:03

Güncelleme: 21.07.2023 - 20:10

Muhalif kanallara ceza yağdıran iktidarın sopası RTÜK, Halk TV'ye ceza yağdırdı.

RTÜK'ün verdiği cezaya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, şunları kaydetti:

"HALK TV yine ceza aldı, 5 program durdurma ve üst sınırdan para cezasını yarın sabah uygulayacağız. Üstelik bu ceza yine, yayına konuk olarak katılan, dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin açıklamasına dayanıyor. RTÜK’ün yaptığı tartışmasız bir sansürdür. Biz mücadeleden yorulmadık, yorulmayız. Her şeye rağmen yolumuzda yürümeye devam edeceğiz."

HALK TV yine ceza aldı, 5 program durdurma ve üst sınırdan para cezasını yarın sabah uygulayacağız. Üstelik bu ceza yine, yayına konuk olarak katılan, dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin açıklamasına dayanıyor. RTÜK’ün yaptığı tartışmasız bir sansürdür. Biz mücadeleden… — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) July 21, 2023

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker ise karara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Haksız cezalara mı öfkelenmeli yoksa uyarılmasına ve ceza geleceğini bilmesine rağmen canlı yayında slogan atanlara mı? İnsan bilemiyor bazen..."