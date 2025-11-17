CHP halkın seçim sandığını komisyona getirdi: İmamoğlu pankartları Meclis'te!

İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi bugün TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek.

CHP'li milletvekilleri bakan salona giriş yapmadan önce komisyondaki yerini aldı. Milletvekilleri masalarına "İmamoğlu'na özgürlük" yazan dövizler koydu.

SEÇİM SANDIĞI MECLİS'E GELDİ

CHP grubu salona, üstünde tutuklu bulunan belediye başkanlarının olduğu bir seçim sandığı getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa, eylemlerine yönelik basına açıklama yaptı.

Ağbaba; "19 Mart'tan sonra başlayan darbe sürecinde 12 Eylül de bile yaşanmayan şeyler yaşanıyor. Sadece belediye başkanlarına değil, ailelerine kadar uzanan bir süreç. İnsanlar ekmeğe muhtaç hale getirildi. Başkanlarımızın, bürokratlarımızın 100 yıllık mallarına el konuluyor. Bu organize kötülüğü AKP yapıyor" dedi.

'SAVAŞ SUÇLUSU GİBİ...'

Belediye başkanlarının ve bürokratlarının emniyete getirilmesine ilişkin görüntüleri gösteren Ağababa; "Bu görüntülere bakın. İnsanlar yargılanmadan böyle görüntülere maruz bırakılıyor. Belediye başkanlarımız, bürokratlarımız savaş suçlusu gibi sıraya dizdirilip fotoğraf çektiriliyor. Bu organize kötülüğü bugün burada anlatacağız. Polisin derdini dinlemeyenler bu kötülük için polisleri kullanıyor. Bu kötülükler gelip geçecek, bu utancı emri verenler ömür boyu çekecek. Seçilmiş belediye başkanlarımız ceza evinde. Kayyum uygulamaları Türkiye'nin 4 bir yanında devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'BU SEFER TEDBİRLİ GELDİK'

Ağbaba'nın açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salona girdi. Muhalefet sıralarına selam vermek içim giden Bakan Yerlikaya'ya CHP milletvekilleri tepki gösterdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da protesto olarak Bakan Yerlikaya ile tokalaşmadı.

İstanbul il binasına kayyum Gürsel Tekin'in polisle binaya girdiği gündeki eylemlerde polis müdahalesinde gözüne gaz yiyen CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu bakana "8 Eylül'de insanlara zulüm ettiniz. Bu sefer tedbirli geldik, talcidli su getirdik yanımızda" dedi. Tepkilere karşın Bakan Yerlikaya, "Sizi dinç gördüm" dedi.

'PARTİNİN YÖNETİMİ O PARTİYE AİTTİR'

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasına geçilmeden önce Ağbaba söz aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasını eleştiren Ağbaba; "Mahkeme, mahkeme dolaşıp o kararı çıkarttınız. Siyasi partiler birbirlerinin işine karışmazdı. Bu siyaset bilgin bitecektir. Bu makamlar gelip geçecektir ama siz tarihe yazık ki bu şekilde geçmeyi tercih ettiniz. Elinizi vicdanınıza koyun değerli milletvekilleri. Bir partinin yönetimi o partiye aittir. Mahkeme bu kongrelerin sürmesi gerektiğini ifade etti ama siz hala İstanbul il binamızın işgalinde korumalık yapıyorsunuz. Vallahi doğru bir şey değil. O bina babamızın malı, partilerimizin malı. Ama siz bu uygulamayı sürdürüyorsunuz" dedi.