CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:05

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:09

Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "çocuklarda görülen nadir hastalıklarda ilaçlara erişim"; HDP'nin "HDP'nin kapatılmasına yönelik dava" ve CHP'nin "askeri hastaneler" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada üç partinin de önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.