CHP Heyeti Hatay'dan dünyaya seslendi: 'Akan kanı durdurun'
Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yaşananlarla ilgili Arsuz'da açıklama yapan Ali Mahir Başarır '' Buradan Ankara'ya sesleniyoruz, Avrupa'ya sesleniyoruz, BM'ye sesleniyoruz. Bugünden tez yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun'' ifadelerini kullandı.
CHP heyeti Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yaşananlarla ilgili Arsuz'dan dünyaya seslendi.
Burada konuşan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Ankara'ya ve dünyaya Lazkiye'de yaşanan katliama ilişkin ''Dünyadaki tüm uluslararası güçlere kurumlara kuruluşlara sesleneceğiz. O İnsani koridor açılacak. Eğer bu bu yapılmazsa diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Lazkiye'ye gideceğiz'' mesajını verdi.
''AKAN KANI DURDURUN''
Başarır, ''Buradan Ankara'ya sesleniyoruz, Avrupa'ya sesleniyoruz, BM'ye sesleniyoruz. Bugünden tez yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun'' ifadelerini kullandı.
ALEVİLERİ HEDEF ALAN YENİŞAFAK YAZARINA SERT TEPKİ
Yeni Şafak yazarının Alevileri hedef alan yazısına ilişkin konuşan Başarır, ''Şimdi iki kelime konuşsak soruşturma açılıyor, gazeteciler tutuklanıyor, sanatçılar tutuklanıyor, belediye başkanları tutuklanıyor. Dün alçakça bir yazı gördüm, Yeni Şafak gazetesinin sözde yazarı Genel Başkanımiz ve bizim için ''savunacak bir grup köpek bulursun'' dedi. Eğer Ali Mahir Başarır ve arkadaşları yaşadığı sürece ben o dilini senin kesmezsem allah benim belamı versin'' açıklamasını yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- Ece Gürel'in hocası Hale Özen'e gözaltı!
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler (2)
- Meral Akşener sessizliğini bozdu
- 'Türkiye ilişkilerini gözden geçirmeli'
- Bahçeli, ateşkes açıklamasını değerlendirdi
- Diziye konu oldu, Ece Gürel'in ölümüyle gündeme geldi
- 'Saraya değil, mücadeleye adayım'