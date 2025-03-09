CHP Heyeti Hatay'dan dünyaya seslendi: 'Akan kanı durdurun'

Yayınlanma: 09.03.2025 - 15:11

Güncelleme: 09.03.2025 - 15:51

CHP heyeti Suriye'nin Lazkiye bölgesinde yaşananlarla ilgili Arsuz'dan dünyaya seslendi.

Burada konuşan CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Ankara'ya ve dünyaya Lazkiye'de yaşanan katliama ilişkin ''Dünyadaki tüm uluslararası güçlere kurumlara kuruluşlara sesleneceğiz. O İnsani koridor açılacak. Eğer bu bu yapılmazsa diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Lazkiye'ye gideceğiz'' mesajını verdi.

''AKAN KANI DURDURUN''

Başarır, ''Buradan Ankara'ya sesleniyoruz, Avrupa'ya sesleniyoruz, BM'ye sesleniyoruz. Bugünden tez yok Suriye'ye bakın, akan kanı durdurun'' ifadelerini kullandı.

ALEVİLERİ HEDEF ALAN YENİŞAFAK YAZARINA SERT TEPKİ

Yeni Şafak yazarının Alevileri hedef alan yazısına ilişkin konuşan Başarır, ''Şimdi iki kelime konuşsak soruşturma açılıyor, gazeteciler tutuklanıyor, sanatçılar tutuklanıyor, belediye başkanları tutuklanıyor. Dün alçakça bir yazı gördüm, Yeni Şafak gazetesinin sözde yazarı Genel Başkanımiz ve bizim için ''savunacak bir grup köpek bulursun'' dedi. Eğer Ali Mahir Başarır ve arkadaşları yaşadığı sürece ben o dilini senin kesmezsem allah benim belamı versin'' açıklamasını yaptı.