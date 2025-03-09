Yeni Şafak yazarından Alevilere nefret söylemi! Suç duyurusunda bulunacaklar

Yayınlanma: 09.03.2025 - 14:08

Güncelleme: 09.03.2025 - 14:34

Suriye’de üç gündür devam eden çatışmalarda Alevilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye kentinde Alevi toplumuna mensup onlarca kişinin Suriye güvenlik güçleri tarafından katledildiği belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), cihatçı HTŞ örgütünün kontrolündeki Şam yönetimi güçlerinin 745 sivili öldürdüğünü bildirdi.

YENİŞAFAK YAZARI ALEVİLERE NEFRET SÖYLEMİNDE BULUNDU

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinde İsmail Kılıçarslan 'Sizce de öyle değil mi?' adlı köşe yazısında Alevilere yönelik nefret söylemi içeren bir yazı yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Alevilere saldırıları endişe ile takip ediyoruz" sözlerini eleştiren Kılıçarslan, şunları söyledi:

"Suriye devleti bulundukları yerlerde terör estiren, sivilleri öldüren, bomba-layan, devletin bütün uyarılarına rağmen bunu yapmaya devam eden Nusayri teröristlerin 100’e yakınını telef etti ya. Ona içerlemiştir. 'Suriye’de Sünnilere saldırıları endişe ile takip ediyoruz' demediler hayatlarının hiçbir anında. Ama Anadolu Aleviliği ile neredeyse hiçbir ortak paydası olmayan, Suriye’de emperyalistlerin köpekliğini yapan, yapmaya da devam eden Nusayrileri, üstelik son derece tehlikeli bir şey yaparak 'Alevi' parantezine de alıp savunmak ancak Özgür Özel’e yakışırdı zaten."

KILIÇASLAN HAKKINDA SUÇ DUYURUŞUNDA BULUNULACAK

Kılıçarslan'ın yazısı tepki çekerken, Türkiye'deki Aleviler de harekete geçme kararı aldı.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre Alevi Birliği Federasyonu, Kılıçaslan hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Nefret içeren yazıya ilişkin tepki gösteren ABF Genel Başkan Yardımcısı Aydın Deniz “Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağız Durumu Meclis’e taşıma kararı da aldık” dedi.

Deniz, Alevilere ilişkin nefret söylemlerinin cezasızlık politikası ile karşılaştığını ifade ederek “Bugüne kadar Türkiye’de yapılan ayrımcılıklara maruz kalıp suç duyurusunda bulunmamıza rağmen cezasızlık politikası işletildi. Cezasızlık nedeniyle alınan cesaretle artık sadece Türkiye’de değil Türkiye dışında yaşayan Aleviler de hedef alınıyor. Bu saldırılardan nemalan ve kendine alan açan insanlıktan uzak bu kişileri ABF olarak rahat bırakmayacağız” İfadelerini kullandı.