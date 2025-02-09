CHP heyeti, sahte içkiden zehirlenen hastaları ziyaret etti

Yayınlanma: 09.02.2025 - 17:27

Güncelleme: 09.02.2025 - 17:27

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gülşah Deniz Atalar ile Ankara Milletvekili Aylin Yaman’dan oluşan CHP heyeti, sahte içkiden zehirlenerek Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret etti. Hastaların sağlık durumları hakkında bilgi alan heyet, ailelerle de görüştükten sonra basın açıklaması yaptı.

Taşcıer, son üç haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 103’e ulaştığını belirterek, "Bu sayı, bunun bir ihmal değil, bir cinayetler zinciri olduğunun çok açık bir göstergesi. Bu durum, iktidarın bilinçli tercihinin, kötü ekonomi yönetiminin, yüksek vergilendirme politikasının ve yaşam tarzına müdahale haline gelen uygulamalarının bir sonucudur" dedi.

Heyetin resmi makamlarla görüşmeler yapacağını belirten Taşcıer, hazırlayacakları raporun CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alınacağını ve Genel Başkan Özgür Özel'in konuyla ilgili açıklama yapacağını ifade etti.