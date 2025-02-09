Kırşehir'de 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi

Kırşehir'de 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 15:07

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte içki sürerek yurttaşların sağlığına zarar veren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Kırşehir #Sahte içki #Operasyon

İlgili Haberler

CHP'den sahte içki ölümlerine karşı çağrı: Acil önlem alın

CHP'den sahte içki ölümlerine karşı çağrı: Acil önlem alın
Sahte içkiye bağlı ölümler arttı! İktidarın ideolojik vergi politikası can alıyor

Sahte içkiye bağlı ölümler arttı! İktidarın ideolojik vergi politikası can alıyor
Sahte içki kabusu sürüyor: 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında... İstanbul'da yaşamını yitirenlerin sayısı 70 oldu

Sahte içki kabusu sürüyor: 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında... İstanbul'da yaşamını yitirenlerin sayısı 70 oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler