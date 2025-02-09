Kırşehir'de 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi
Kırşehir'de 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte içki sürerek yurttaşların sağlığına zarar veren ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 24 litre sahte içki ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Kırşehir #Sahte içki #Operasyon
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