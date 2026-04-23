CHP heyetiyle görüşmüştü: Bakan Çiftçi’den ‘o bana kalsın’ yanıtı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı.

CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile CAO Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş önceki gün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmüştü.

"O BANA KALSIN"

Resepsiyonda, CHP heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Çiftçi, “Murat Bey zaten açıkladı onları. Orada zaten açıklamada da beyan ettiler. Kendi görüştükleri konuları dile getirdiler. Ama benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın” yanıtını verdi.

"KANUNLA İLGİLİ HERHANGİ BİR REVİZE ÇALIŞMASI YOK"

Bakan Çiftçi, 1 Nisan itibariyle yürürlüğe giren APP plaka denetimleri hakkında “Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Kanun şu an yürürlükte. Plakalarla ilgili zaten yönetmeliği de çıkardık. Onun dışında ses sistemleri ve multimedya ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda ya da Mayıs’ın sonunda çıkarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Polis Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalar da sorulan Bakan Çiftçi, “Benden önceki dönemde başlayan Polis Meslek Kanunu ve Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili çalışma var. Şu anda hala üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde de arkadaşlarımız bana bir sunum yaptılar. Son şekli verilmedi daha. Biraz daha zamana ihtiyacımız var” dedi.