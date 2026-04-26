CHP Hollanda Birliği, 23 Nisan'ı Rotterdam'daki Atatürk Müzesi'nde çocuklarla kutladı

CHP Hollanda Birliği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl Rotterdam’da bulunan Atatürk ve Çanakkale Müzesi’nde kutladı.

Avrupa’da alanında kurulan ilk ve tek Atatürk müzesi olma özelliğini taşıyan mekânda düzenlenen programa yoğun bir katılım sağlandı.

Programın temel amacı, Hollanda’da doğup büyüyen çocuklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’nı, Çanakkale destanını ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuyla somutlaşan milli egemenlik bilincini yaşatmak oldu.

TARİHİN TANIKLARI ARASINDA KUŞAKTAN KUŞAĞA

Yapılan anlatımlar eşliğinde çocuklar; Çanakkale’de yazılan destanı, yokluklar içinde kazanılan bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki kararlılığı yakından tanıma fırsatı buldu.

Program, katılımcılar için tarihsel bilginin ötesinde derin bir manevi deneyime dönüştü.

OKUL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR ANILDI

Kutlama programı kapsamında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar da saygı ve rahmetle anıldı. Bu vesileyle çocukların güvenli, özgür ve aydınlık bir gelecekte yaşaması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

MÜZE SAHİBİNE TEMA VAKFI BAĞIŞ SERTİFİKASI

Ziyaret kapsamında müze sahibi Bülent Türker ve annesi Zehra Türker adına TEMA Vakfı’na yapılan bağış sertifikaları ile Millete Emanet kitabı takdim edildi.

Programa CHP Hollanda Birliği adına Birlik Başkanı Murat Han Gedikli, Sayman Gülbeyaz Kılıç ve Örgütlenmeden Sorumlu Yönetici Süleyman Yılmaz katıldı.

Birlik, müze sahiplerine nazik ev sahiplikleri ve bu tarihi mirasın yaşatılmasına katkıları için teşekkürlerini iletti.