CHP, HÜDA PAR ve bakanlardan yemin töreninin geciktirildiğini ileri sürdü
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, önceki uygulamalara göre Meclis’te bu hafta içinde yemin töreninin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yemin töreninin aslında bugün de yapılabileceğini söyleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da “YSK Cumhurbaşkanlığı’yla beraber resmi sonuçları açıklayabilirdi” yorumunu yaptı. CHP’liler törenin HÜDA PAR’ın yemin krizi çıkartmasına karşı geciktirildiğini söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin sonuçlarını 19 Mayıs’ta yayımladı. Ancak milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçları henüz açıklanmadı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yasalara göre Meclis’teki yemin töreninin kesin sonuçlar açıklandıktan üç gün sonra yapıldığına dikkat çekerek, “YSK, Cumhurbaşkanlığı’yla beraber Meclis’te de resmi sonuçları açıklayabilirdi. Yani bugün bile yemin töreni yapılabilirdi. Ancak biliyoruz ki HÜDA PAR ‘Türk milleti’ ifadesinden rahatsız. Anayasada Türk milleti ifadesi geçtiği için yeminde sorun çıkartabilirler. Böyle bir sorunun Erdoğan’ın aleyhine işleyeceğinden yemin töreninin ikinci tur sonrasına tutulduğunu düşünüyoruz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de yemin törenlerindeki eski uygulamaları anımsatarak, “Normal koşullarda seçimlerin ardından 10 ile 14’üncü günler arasında yemin töreninin yapılması gerektiği önceki uygulamalarla sabit. Hatta son değişikliklerle, yemin töreni resmi sonuçların ilanını takip eden üçüncü gün yapılacak. Bu nedenle yemin töreninin daha da erken yapılabileceği ortada. Buna rağmen HÜDA PAR’lıların yemin etmeyebilecekleri, yemin törenini sabote edebilecekleri ve bu durumun ikinci tur oylarını etkileyebileceği endişeleri nedeniyle son yıllarda ilk kez yemin töreninin sarkabileceği, kesin sonuçlarının ilanının gecikebileceği belirtiliyor” dedi.
‘BAKANLARIN DA ETKİSİ OLABİLİR’
Törenlerin geciktirilmesinin bir nedeninin de milletvekilliği kazanan bakanlar olduğunu söyleyen Eski TBMM Başkanvekili Levent Gök, “İktidar bakanların milletvekili yemini etmesiyle görevlerinin biteceğini iddia ediyor. Oysa milletvekilliği statüsü sandıklardan çıkan oyların sayımıyla belirlenen durumun ortaya çıkmasıyla başlar. Özellikle il seçim kurulunun mazbata vermesiyle de kesinlik kazanır. Yemin töreni milletvekillerinin ant içerek göreve başlamasıyla ilgilidir. Anayasanın 106. maddesine göre TBMM üyeleri bakan olamaz. Milletvekilliği statüsünün kazanılmasından itibaren bakanların görevden ayrılmış olması gerekiyordu. Dolayısıyla milletvekili statüsü kazanmış bakanların yaptıkları her türlü tasarrauf artık bir yetki gaspıdır. Şu anki durumları kararlarını tartışmalı hale getirir” dedi.
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