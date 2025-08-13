CHP 'İBB dava borsası'nı HSK'ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tuzla'daki mitinginde İBB soruşturması üzerinden savcı ve avukatların dava borası oluşturduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve beraberindeki heyet, ses kayıtları ve görüntüleri içeren şikayet dilekçesini Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) sundu. Çiftci, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, "Elimizde bulunan delilleri ve yargının içinde bulunduğu çürümenin, kirli ilişkiler ağının ve siyasallaşmanın da delillerini sunmuş bulunmaktayız" dedi.

"BELGELERİMİZ AÇIK VE NET"

Soruşturmalar sırasında masumiyet karinesinin, hukuki güvenilirlik ilkesinin ihlal edildiğini, avukatların görevini yapmasının engellendiğini ve yine savunma hakkının kısıtlandığını aktaran Çiftci, "Bugün sunduğumuz dilekçeyle kumpasın ikinci ve daha karanlık bir yüzünü ortaya çıkarıyoruz ve HSK ile paylaşıyoruz. Belgelerimiz açık ve nettir. Bahsettiğimiz bu belgelerde daha önce basına yansımış, adı geçen avukatın ifadeleriyle söylemek gerekirse; savcılardan birisi ile yakın ilişki içinde olduğunu iddia eden avukat, tutuklu bulunan kişilerin ailelerine giderek, 'Şu ifadeyi verirsen serbest bırakılırsın', 'Şu parayı ödersen tahliye olursun' diyerek pazarlık yapmıştır. İfadelerin savcının yönlendirmesiyle önceden yazıldığının iddiasını ortaya koymuştur ve söz konusu avukatın ifadeleriyle mağdur edilen kişilere söyletilmeye çalışılan ifadelerin daha önce kurgulandığı da açıktır" dedi.

"KAYITLAR, GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAYA KOYUYOR"

Çiftci, "Yine savcının, gizlilik kararı bulunan dosyalarda bulunan, bu gerçeklik olduğunu iddia ettikleri hikayeleri daha önceden bu avukata verdiğini ve avukatın üzerinden iş yaptıkları avukatın ailelerle yaptığı görüşmelerle zaten açıktır. Ses kayıtları, ekran görüntüleri, İBB kumpas soruşturmasında gerçeği ortaya koymaktadır, bunlar da HSK'ya sunulmuştur. Kirli ilişkiler ağıyla mağdur edilmek istenen aileler ise bu avukat ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştur" açıklamasında bulundu