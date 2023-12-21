İşte CHP'nin belirlediği126 belediye başkan adayının tam listesi...

Yayınlanma: 21.12.2023 - 23:28

Güncelleme: 21.12.2023 - 23:58

CHP'nin bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında, 125 seçim bölgesindeki adaylar belirlendi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel düzenlediği basın toplantısında Konya, Manisa, Çanakkale ve Samsun illeri için adaylarını açıkladı.

Toplantıdan sonra 125 seçim bölgesine ilişkin yayınlanan listede Kırşehir, Bartın, Isparta, Ardahan ve Kütahya kentlerinin adaylarının da belirlendiği görüldü. CHP, 35 seçim çevresinde ön seçim kararı aldı.

125 seçim çevresi adayların tam listesi şöyle: