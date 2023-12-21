Son dakika... CHP aday listesini açıkladı: İzmir'de Soyer, Adana'da Karalar aday oldu mu?
Son dakika haberi... Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binden fazla başvurunun yapıldığı CHP'de, 160 seçim bölgesinde belediye başkan adayları açıklandı. Buna göre Çanakkale'de Muharrem Erkek, Konya'da İsmail Sonkaya ve Manisa'da Ferdi Zeyrek'in adaylıkları da ilan edildi. CHP, merak edilen İzmir ve Adana'da ise henüz aday belirlemedi.
Önümüzdeki 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 150'nin üzerinde belediye başkan adayı daha belli oldu.
CHP MYK'sinin aldığı kararın PM'de oylanmasının ardından bazı seçim bölgesinin adayları açıklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği Parti Meclisi (PM) Toplantısı'nın ardından konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclislerinde bazı belediye başkan adaylarının belirlendiğini belirterek "MYK toplantımızı gerçekleştirdikten sonra PM'de 160 seçim çevresi görüşüldü. Adaylar belirlendi" dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;
Konya: İsmail Sonkaya
Manisa: Ferdi Zeyrek
Samsun: Cevat Öncü
Çanakkale: Muharrem Erkek
Kırşehir: Selahattin Ekicioğlu
Bartın: M. Rıza Yalçınkaya
Amasya: Turgay Sevindir
Ardahan: Faruk Demir
Kütahya: Eyüp Kahveci
DAHA ÖNCE 226 SEÇİM BÖLGESİNDE BELİRLENMİŞTİ
CHP, 4'ü büyükşehir olmak üzere, 227 seçim çevresinde parti meclisinde alınan kararla belediye başkan adayları belirlenmişti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş yeniden aday olmuştu.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- Gram altında yeni zirve!
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- Erdoğan'dan emeklilere özel indirim