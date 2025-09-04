CHP İl Başkanlıklarından 81 ilde ortak açıklama: 'Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir'

CHP'nin 102'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde il başkanlıklarının önünde eş zamanlı ortak açıklama yapıldı. CHP Ankara İl Sekreteri Durali Bozkurt, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptali için açılan davada, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Mücadele'de doğdu. Herhangi bir siyasi parti olarak değil, savaş meydanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye’nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları, partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır.

"BU KARARI TANIMIYORUZ"

Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul’daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz, mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz.

"MÜCADELE EDEMEZ HALE GETİRMEK İSTEYENLER GAFLET İÇİNDEDİR"

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi için ‘Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi’ ifadesini kullanmıştı. Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi, Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı ilan edildi. Büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse atıp partimizi mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedir. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi’nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihine kadar sürecek Kuruluş Haftamızda da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çetin koşullar itibariyle de bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz Kuruluş Haftası olarak kutladığımız 4-9 Eylül haftasının siyasal anlamı daha da pekişiyor."

"GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEYENLERE YİNE GEÇİT VERMİYOR"

Bozkurt, 19 Mart operasyonu ile başlayan tutuklamaların, soruşturmaların CHP'yi zayıflatmadığını, tam tersine CHP'nin milletle birlikte güçlendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, ülkemizi bağımsızlığına kavuşturan ve Cumhuriyetimizi kuran irade Sivas'ta, henüz mücadelenin başında, milli iradeye dayanmayan herhangi bir yönetimin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmeyeceğini söylemişti. Aradan 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesine gölge düşürmek isteyenlere yine geçit vermiyor. Siyasi ömrünü tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyor. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar, milletin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Adayımızı, belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatıyor. Bir asrı aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman malvarlığına el konulan, her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman millet ile birlikte dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi, milletle birlikte büyüyor.

"DEĞİŞİM TALEBİ SOKAKLARA, MEYDANLARA SIĞMIYOR"

On milyonlar Türkiye'nin dört bir tarafında iradesine sahip çıkarken nasıl bir ülkede yaşamak istediğini, nasıl bir geleceğin hayalini kurduğunu da ortaya koyuyor. Değişim talebi sokaklara, meydanlara sığmıyor. Kurucu iradenin temsilcisi ve taşıyıcısı olan Cumhuriyet Halk Partisi, bugün yine tarihsel sorumluluğunu yerine getiriyor. Tarihi boyunca ülkemizi kritik yol ayrımlarında ileriye taşıyan partimiz; bugün de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasinin, adaletin, kalkınmanın ve refahın inşası için çalışıyor."

"İKİNCİ YÜZYILIN PROGRAMINI, HALKI İKTİDARININ PROGRAMINI BİRLİKTE YAZIYORUZ"

CHP'nin başlattığı saha çalışmalarına da değinen Bozkurt, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçesinde, tüm mahalleleri ve köylerinde adım atılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Türkiye İttifakı ruhuyla her toplumsal kesimden, her siyasi görüşten, her meslekten yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. İkinci yüzyılın programını, halkı iktidarının programını birlikte yazıyoruz. Bir yıl boyunca katılımcı ve dinamik bir süreçle sürdürdüğümüz parti programımızı güncelleme çalışmalarını tamamlıyoruz. Altı okumuzun, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin rehberliğinde, ülkemizi ikinci yüzyılda her alanda ayağa kaldıracak devrimci bir vizyonu birlikte oluşturuyoruz. Şimdi bu vizyonu hep birlikte inşa eden bizlerin; ortak değerlerimizi, hayallerimizi ve hedeflerimizi ülkemizin gerçekliği haline getirme zamanıdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanıdır. Demokrasiyi inşa etme, her alanda adaleti tesis etme zamanıdır. Ülkemizi kalkındırma ve milletimizi özlemini çektiği refaha kavuşturma zamanıdır. Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşıma zamanıdır.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Buradan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve milletimize verdiğimiz sözü tekrarlıyoruz; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, yol arkadaşlarımız ve birlikte mücadele ettiğimiz on milyonlarla; ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz! Birlikte yazdık tarihi, Birlikte kuracağız geleceği.”