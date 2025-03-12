'CHP ile görüşmeyeceğiz' demişlerdi: Özgür Özel'den MHP'ye yanıt!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 20:40

Güncelleme: 12.03.2025 - 20:40

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, Keçiören Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, iftar programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, MHP’li İsmail Özdemir’in, “CHP ile görüşmeyeceğiz” açıklamasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Genç bir arkadaşın bir tweetini gördük. Bir Parti Meclisi üyemizin programında, aynı programda da değillermiş herhalde, sonrasında tweetini gördük. Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli’nin de rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı da söyledik. Ona da riayet ediyoruz. Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı. Bugün tabii o genç arkadaşın tweetinin altında Sayın Bahçeli ile ilgili bir şey olunca… Ben Sayın Bahçeli’nin sağlığını, Sayın Celal Adan üzerinden takip ediyorum. Ara ara konuşuyoruz. Soruyorum. Hatırını soruyorum. Sağlık durumunu soruyorum. Sayın Celal Adan’ı aradım. Hem sağlık durumunu sordum. Hem de ‘Bu nedir’ dedim, böyle bir şey hani, kurumsal bir şey mi diye. Gördüğüm kadarıyla Sayın Celal Adan da Sayın Bahçeli’nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı. Ben öyle olunca ne diyeyim şimdi o genç arkadaşın tweetine. Onu da üzmek istemem. Ama bunlar koskoca kurumlar, koskoca partiler. Türkiye’nin böyle gerilimlere değil Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanlarının bir an önce siyasete dönmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bizi böyle o genç arkadaşın çekmek istediği alan ne partisinin, ne Türkiye’nin faydasına olan bir alan değil. Bu kadar söyleyeyim. kırmayayım onu da ne yapayım yani? Olacak iş değil ama oldurmuşlar. Olduğu kadar olsun yani ama biz Sayın Bahçeli’ye bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner o zaman tartışmalar da olur, konuşmalar da olur. O güne kadar ben Sayın Bahçeli’nin sağlığına dua ederim, onun dışında bir şey diyemem.”

“İKTİDARIMIZI BEKLEYENLER ÇOK BEKLEMEYECEK”

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının sorulması üzerine, “Şimdi biz üç kişi, Türkiye’ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve halen daha Türkiye’nin gündeminde. Sürekli de her iki taraftan çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey’in bugün iftar programında, ‘Bizden kimse ayrılık beklemesin’ sözü de ve Ekrem Bey’in dünkü sözleri de peş peşe okunduğunda gerçekten CHP’den bir kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye’de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.