Devlet Bahçeli 'talimat' verdi: MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP, “terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili duruş ve görüş bildirmediği sürece CHP ile görüşmeme kararı aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir” diye yazdı.

Devlet Bahçeli 'talimat' verdi: MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:01

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve PKK terör örgtü elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla devam eden İmralı süreci çerçevesinde bazı adımlar atılmaya devam ediliyor. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, partisinin CHP ile görüşmeme kararı aldığını açıkladı. 

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de iradesinin bu yönde olduğunu belirtti.

"CHP KAMUOYUNU OYALAMAYI HEDEFLEMEKTE"

Özdemir’in açıklaması şöyle:

“Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı’nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP’li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP’li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir.

Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP’nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz.”


Etiketler: #Devlet Bahçeli

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