CHP ile HDP'nin 'gizli' protokol yaptığı iddiasına CHP'den yanıt

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Mustafa Destici, HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir gizli protokol yaptığı yönünde açıklamalarımın bulunduğunu iddia etmektedir. Bu iddia kesinlikle doğru değildir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:04
CHP ile HDP'nin 'gizli' protokol yaptığı iddiasına CHP'den yanıt
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CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kendisine yönelik iddialarına ilişkin bugün yazılı basın açıklaması yaptı.

Özel'in açıklaması şöyle:

“Halk TV’de katıldığım bir programda kullandığım ifadelerin bir grup sosyal medya trolü tarafından çarpıtılmasının ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin İstanbul İl Kongresinde bu yanlış değerlendirmeleri devam ettirmiştir. Mustafa Destici, HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir gizli protokol yaptığı yönünde açıklamalarımın bulunduğunu iddia etmektedir. Bu iddia kesinlikle doğru değildir.

İlgili programdaki ifadelerim, 'Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde birtakım gönül kırıklıkları var' biçimindedir.

Programı izleyen herkesin de anlayabileceği gibi, o programda Zafer Partisi ile yapılan protokolün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da seçmenleri olumsuz etkilediğine işaret ettim. Zafer Partisi ile yapılan protokole yönelik 28 Mayıs öncesinde ve sonrasında kamuoyunda ciddi bir tepki oluştuğu, bu tepkinin 28 Mayıs seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu illerinde seçim sonuçlarına yansıdığı açıktır. İfadelerim bu çerçevededir.”


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Özgür Özel mustafa destici

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