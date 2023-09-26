CHP PM toplandı! Kongre tarihi netleştirilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) kongre tarihini netleştirmek üzere toplandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:02
CHP PM toplandı! Kongre tarihi netleştirilecek
Abone Ol google-news

CHP'den PM üyelerine gönderilen toplantı çağrısında resmi gündem maddeleri olarak; genel başkan sunuşu, siyasi gelişmelere dair değerlendirmeler, il ve ilçe temsilciliklerinin yıllık hesaplarının onaylanması ve partinin genel başkan seçiminin yapılacağı kurultayın tarihinin netleştirilmesi sıralandı.

Duvar'da yer alan habere göre, tplantının siyasi değerlendirmeler kısmında hem il kongrelerindeki tablo, genel merkezin kongrelere müdahale ettiği iddiası gibi tartışmaların gündeme gelmesi beklenirken büyük kurultayın tarihi de netleşecek. PM’de 5 Kasım tarihinin kurultay tarihi olarak belirlenmesi bekleniyor.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçimden sonra oluşturduğu yeni MYK’sinin “devrim niteliğinde olacak” dediği tüzük kurultayı ve bu kurultayın tarihi PM toplantısının gündemine alınmadı. Genel Merkez yöneticileri tüzük kurultayının seçimli kurultayın gölgesinde kalmaması için aralık ayında yapılmasının doğru olacağını düşünüyor.


Player Alanı
CHP

İlgili Haberler

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nden çarpıcı araştırma: KYK bursu bin 250 TL üç öğün yemek bin 275 TL!

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nden çarpıcı araştırma: KYK bursu bin 250 TL üç öğün yemek bin 275 TL!
Balbay’dan CHP’ye ilişkin çarpıcı açıklamalar: ‘Perde arkası görüşmeler olduğu haberlerini alıyorum’

Balbay’dan CHP’ye ilişkin çarpıcı açıklamalar: ‘Perde arkası görüşmeler olduğu haberlerini alıyorum’

En Çok Okunan Haberler