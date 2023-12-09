Meral Akşener’den 6’lı masa açıklaması: 'Şimdiki aklım olsa katiyen yapmazdım, özür dilerim'

Yayınlanma: 09.12.2023 - 10:49

Güncelleme: 09.12.2023 - 12:10

Dün sabah saatlerinde geldiği Trabzon’da partililerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantının ardından Yomra ilçesindeki İkisu Mahallesi'ne gelen Akşener, çay ocağında toplanan kalabalıkla bir araya geldi.

Akşener, burada bir kişinin sorusu üzerine 6’lı masadan ayrılma ve geri dönme sürecini anlattı. Gruptan bir kişinin "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener, "Şimdiki aklım olsa dönmezdim" dedi. Bunun üzerine tekrar söz alan kişi "Ben Karadenizliyim içinden geçeni kıvırarak konuşmam. Düz bir insanım" şeklinde konuşması üzerine Akşener, "Alışkınım" ifadelerini kullandı.

'ÖZÜR' DİLEDİ

"O masadan kalktınız takdir ettik sizi ama keşke geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine de Akşener şöyle devam etti:

"Keşke. Şimdiki aklım olsam katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz. Sizde destek olun" diyen Akşener, "Samimi birşey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmuyum ki. Yani arıza çıkarmamak için ben herşeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim" şeklinde konuştu.

Akşener, "6 kişi oturuyoruz. Biz o gün adayın nasıl yöntemle seçileceğini konuşmak üzere oturmuşuz. Bir baktım aday ismi konuşuluyor. Buna itiraz ettim. Dedim ki biz adayın seçilme yöntimini konuşacağız. Kimseyi incitmek istemiyorum. 5 arkadaşımız Kemal beyi söyledi. Bende sizin istediğiniz 2 kişiyi söyledim. Dedim ki 'tamam Kemal bey de aday olsun. Başkaları varsa onlarda olsun'. Bu 2 arkadaşımızın da ismi olsun. Araştırma yaptıralım. Araştırmada ne çıkıyorsa uyalım. Her siyasi parti kendisi yapsın. Ortalaması neyse onun arkasında duralım ve itiraz etmeyelim. En fazla 1 haftalık bir süreç dedim. Bana orada 'siz istemiyorsanız biz 5 kişi olarak imzayalım siz gidebilirsiniz' dendi. O zaman hem Ali Babacan, Davutoğlu 'yok yok' dedi. Sonrasında ben bu konuyu partideki arkadaşlarımla konuşmak için geri döndüm. Benim herşeyim açıktır. Zaten gizli iş yapamıyorum. Arkadaşlarım 'bana 'oturma bir daha' dedi. 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık" diye konuştu.

"BANA DA YAZIK"

Masadan ayrılmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mahsur Yavaş’ın gece saat 02.15’de evine geldiğini vurgulayan Akşener, "İkisine de son kere sordum. İkisine 'aday olabilir misiniz?’ dedim.’Hayır’dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2’si olacak. Bu çok uygun birşeydi. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra bir kağıt yazdı. Ben sonra arkadaşlarımı tekrar topladım. Ortak hazırladığımız o yazıyı arkadaşlara okudum. O iki belediye başkanı arkadaşa ’Kemal beyin bilgisi var mı?’ dedim. ’Var’ dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca 3 kişi hariç ’Otur, tekrar dön’ dediler. Buradaki halime bak. Bana da yazık. Sonra döndük otele gittik. 2 belediye başkanı, ben ve Kemal bey burada tamam dedik. 2’si şahit. Bunun üzerine ben kağıdı imzalayacağız zannediyorum. Önce bir arkadaş, sonra Ali Babacan ’Bizim bundan haberimiz yok’ dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. Burada bana ’Aklın yeni mi başına geldi’ diyebilirsin. Sorguladığım yer burası. Dürüstçe durumu anlattım" dedi.