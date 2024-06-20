CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor: 'Haddini bil!'

Yayınlanma: 20.06.2024 - 14:36

Güncelleme: 20.06.2024 - 14:36

Gazeteci Yılmaz Özdil, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, sert ifadelerle eleştirdi. Özel, katıldığı canlı yayında Özdil'e yönelik "Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var" ifadeleri ile yanıt verdi.

Özdil ise sosyal medya hesabı üzerinden "Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını... gözlüğü çıkardın ama gözüne sokacağım" açıklamasında bulundu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

"Özdil ile Özel arasındaki tartışmaya partililer de dahil oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bir kişinin CHP Genel başkanına “Sözlerini yedireceğim” gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış… Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun Yılmaz Özdil? Haddini bil! Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!"