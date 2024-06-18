Özgür Özel'in işaret ettiği MHP'li iki isimden 'silahlı' mesaj

Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:40

Güncelleme: 18.06.2024 - 11:40

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP'nin 'yumuşama' sürecine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Ulvi İzzet Yönter ile Semih Yalçın arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de, kimse başkentin göbeğinde bir ülkü ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz” dedi.

Özel'in açıklamalarının ardından dikkat çeken bir silahlı paylaşım geldi. Yönter ve Yalçın'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye silah hediye ettiği bir fotoğraf ortaya çıktı.

MHP MYK üyesi İzzet Gören, Bahçeli’nin de yer aldığı silahlı fotoğrafı paylaşarak, “Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir” ifadelerini kullandı.