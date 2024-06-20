Özgür Özel'den çarpıcı açıklama: 'Değişimi ilk dile getiren İmamoğlu'ydu'

Yayınlanma: 20.06.2024 - 08:37

Güncelleme: 20.06.2024 - 08:37

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV'de yayınlanan 'Hepsi Bu Hafta Oldu' adlı programda ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özel, partisindeki değişim sürecini değerlendirdi. Özel, "Değişimi ilk dile getiren Ekrem İmamoğlu’ydu. CHP’de değişim olmasaydı İzmir’i, İstanbul’u kaybederdik” ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ADIM ATMAK GEREKİYORDU"

"İnanılmaz duygusal travma vardı. Adım atmak gerekiyordu. Bu duygumla hareket ettim. Bunu en erken dile getiren de Ekrem İmamoğlu'ydu. Partide değişim olması gerektiği konusunda konuştuk. İnsanlara "Ders aldık, değiştik, gençleştik ve lütfen umudunuzu kesmeyin" dememiz gerekirdi. Dünyadaki popülist liderler insanların sandığa küsmesinden yararlanır. Burada da o yaşanıyordu. İnsanlar fatura kesecek yer arıyordu.

Biz sahadaki duyguyu doğru okuyan tek parti olduk. Biz genç, seçmene hesap sormayan, sorumluluğu üstlenen, fazla kadın adaylı tek parti olduk. Seçmen değişmeyen herkesi AK Parti MHP ve İYİ Parti dahil herkesi cezalandırdı. Siyaset nedir diye sorulduğunda, sokağın sesini duyma sanatı olarak tanımlarım. Sokaktan, evden duyguyu almıyorsan sen standart siyasetçilik oynuyorsundur. Biz koca bir ekip olarak değişimciydik. Herkes risk aldı. Olmayacak şeyi oldurdular."

"ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞME FİKRİ ERDOĞAN'DAN ÇIKTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşme fikrinin Erdoğan'dan çıktığını ifade eden Özel, şunları söyledi: "Biz 10 bin TL ile geçinen emekli, asgari ücretli, çay ve buğday üreticileri ve borçlarını ödeyemeyen dünya kadar insan var. Sayın Erdoğan'a anlattım. Vergilerin yüzde 68'i dolaylı verdi. Fabrikatör ile işçisi aynı vergiyi ödüyor. Yüzde 21 ise gelir vergisi yani maaş alanlardan. Yalnızca geri kalan yüzde 11'i sanayicilerin, gemi sahiplerinin ödediği vergi. Tam tersi olması lazım. Vergi reformu için Erdoğan, Şimşek ile görüşmemizi istedi. Şimşek şu an rasyonel değil. Zenginlere rasyonel, fakirlere alabildiğine irrasyonel. Şimşek ile bayramdan sonra görüşeceğiz. Bizim IMF politikalarına destek verme durumumuz söz konusu olamaz. Kayıt dışı ekonomiyi ekonomiye katmak ve zenginden daha fazla vergi alınmasını istiyoruz"

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEMİZİN ARŞİVİ KASADA DURUYOR"

Namık Bey bu görüşme ile ilgili notları deşifre etti. Ben de partide arşivledim ve genel sekreterimiz Selin Hanım'a da verdik ve arşivledik. Notları hepimiz okuduk. Şu anda partinin resmi arşivinde ve genel başkanlık sekreterliğindeki kasada bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU YORUMU

Kemal Bey, CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkan önemli tweetler attı. Kendisi şu an önceki genel başkan konforuna sahip. Kendisinin de belirttiği gibi daha rahat düşünüp bir bakış açısı sunuyor. Bu bizim için zenginliktir, bulunmaz nimettir.