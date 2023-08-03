CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı mektubu

Yayınlanma: 03.08.2023 - 15:49

Güncelleme: 03.08.2023 - 15:49

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, CHP'deki kongre ve kurultay sürecine ilişkin yarın İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taxim Hill Otel'de basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Sözcülüğünü Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in yaptığı CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"CHP İlke ve Demokrasi Hareketi olarak 4 Ağustos 2023 tarihinde Cuma günü saat 14:30’da, CHP’deki kongre ve kurultay sürecine yönelik hareketimiz hakkında kamuoyuna bilgi vereceğimiz ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığımız çağrı mektubunu kamuoyuna açıklayacağımız bir basın/medya toplantısı düzenleyeceğiz"

Basın toplantısının düzenleneceği yer ise şu şekilde:

Taxim Hill Otel, Sıraselviler Caddesi No: 5, Gümüşsuyu-Taksim Meydanı, Beyoğlu-İstanbul