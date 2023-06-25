CHP İlke ve Demokrasi Hareketi ilk bildirisini paylaştı: Önce CHP'de devrim olmalı

CHP’de değişim çağrıları kapsamında Eski CHP Parti Meclisi üyesi Örsan Öymen’in öncülüğünde yeni bir hareket kuruldu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.06.2023 - 03:00
CHP İlke ve Demokrasi Hareketi ilk bildirisini paylaştı: Önce CHP'de devrim olmalı
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CHP İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında kurulan bu harekette Algan Hacaloğlu, Necla Arat, Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Prof. Dr. Tolga Yarman, Türker Ertürk ile Utkan Güneş gibi isimler de yer alıyor.

Hareket, dün yaptığı yazılı açıklama ile ilk bildirisini yayımladı. Bildiride, “Seçim sonuçları ne yazık ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başta laiklik olmak üzere bazı temel ilkeler parti yönetimi tarafından bertaraf edilmiştir. Halkçılık, devletçilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkeleri söylemde kalmıştır” ifadelerine yer verildi. 

Tüzük değişikliği talep edilen bildiride şunlar kaydedildi:

“Mahalle kongrelerine, partinin kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkan herkes katılmalı, bu ilkeleri benimseyen üyeler kongrelerde aday olmalı, bu doğrultuda listeler çıkarılmalıdır. CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir.” 


CHP Örsan Öymen Türker Ertürk CHP İlke ve Demokrasi Hareketi

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