CHP, İmamoğlu’nun gündeme getirdiği bilirkişi ile ilgili iddialar için araştırma yapılmasını istedi: HSK’ye ‘inceleyin’ çağrısı

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Turpun büyüğü” adıyla düzenlediği basın toplantısında bilirkişi hakkında dile getirdiği iddialar gündemdeki yerini korudu.

‘YETERLİLİĞİ YOK’

Cumhuriyet, önceki günlerde iddiaların odağındaki bilirkişi S.B’nin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne bir kaydının olmadığını gündeme getirdi. Söz edilen bilirkişinin bilirkişi yeterliliği olmadığını söyleyen CHP Grupbaşkanvekili Gökhan Günaydın, “Sözü edilen bilirkişinin daha evvel bilirkişilik faaliyetleri nedeniyle soruşturmaya tabii tutulduğuna ilişkin bilgiler var. Bir hukuk devletinde, hem bu bilirkişi ve faaliyetleri araştırılmalı hem de bu bilirkişiyi kullanan soruşturma makamlarının amaçları HSK marifetiyle incelenmeli” dedi.

“Söz konusu bilirkişiye ilişkin araştırma yapıldıkça daha fazla dosyanın ortaya çıkacağını” belirten Günaydın, “Eğer bir savcılık makamı, bazen yaptığı üç kişilik görevlendirmelerde sözü edilen bilirkişinin raporunu dikkate alıp da onu imzalamayan ve farklı rapor veren iki bilirkişinin raporunu dikkate almıyor ise HSK’nin bu faaliyeti incelemesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Turbun büyüğü heybede” ifadelerine gönderme yapan İmamoğlu, “İstanbul’da 8 bin 806 bilirkişi varmış. Temel alanı S.B gibi muhasebe olan ise 1891 bilirkişi var. Binlerce bilirkişi arasında bize hep S.B’nin düşmesi tesadüf olabilir mi” diye sormuştu.

‘HODRİ MEYDAN’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı tayyip Erdoğan’ın, “Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtalar tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyarmak için ‘en etkili ilaç sandıkta’ diyorlar” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. İmamoğlu “Milletimiz için en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür. Hodri meydan. Hemen seçim” ifadelerini kullandı.