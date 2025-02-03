Çok konuşulacak iddia: ‘Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı’
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne giden Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik'in, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındığı iddia edildi.
"Savcıyı tehdit etmek" ve "bilirkişiyi ifşa etmek" suçlamalarıyla geçtiğimiz cuma günü iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıkışında Çağlayan Adliyesi'nde miting düzenlemişti.
Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Ali Rıza Abdik de binlerce kişinin katıldığı mitinge giderek, İmamoğlu'na destek vermişti.
BİR GÜN SONRA
Mitingden bir gün sonra Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Abdik'in, il başkanlığı görevinden ayrıldığı duyuruldu. Açıklamada, Abdik'in "yoğun iş temposu nedeniyle" görevi bıraktığı bildirildi.
“YOĞUN İŞ TEMPOSU…”
Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Başkanımız Ali Rıza Abdik, 13 Haziran 2024'ten bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevini, yoğun iş temposu nedeniyle bugün sona erdirerek geleceğe ışık tutacak çınar yaprağı sancağını Genel Başkan Yardımcımız ve İl Koordinatörümüz Mehmet Bekhan'a devretmiştir" denildi.
T24’ün aktardığına göre, Ali Rıza Abdik'in, İmamoğlu'nun mitingine katıldığı için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındığı iddia edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Naci Görür'den flaş 'Ege Denizi' uyarısı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı