CHP, 'Instagram yasağı'nı Meclis'e taşıdı: İşte yanıt bekleyen sorular!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 11:38

Güncelleme: 05.08.2024 - 11:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 2 Ağustos tarihinden bu yana devam eden 'Instagram yasağı'nın sosyal, siyasi ve ticari anlamda zararlar yarattığını belirtti. Instagram’ın bir an önce açılması gerektiğini belirten Karasu, iktidarın bu tür engellemelerle aslında sosyal yaşamı baskı altına almaya çalıştığını vurguladı.

Karasu, “Sansüre, sansürle karşılık vermek ancak bu iktidarın aklına gelecek bir yöntemdir. AKP, Yolsuzluk, Yoksulluk ve Yasaklar, yani ‘3 Y ile mücadelede edeceğiz’ diyerek iktidar oldu ama yandaşlık ve yalanları da ekleyip yola devam etti. Daha önce de Youtube, Twitter, Ekşisözlük’ü kapatmıştı. Şimdi de Instagram'ı bir gecede erişime engellediler. Milyonlarca insanı bu şekilde cezalandıramazsınız. Ülkemizi dünyaya rezil ediyorsunuz” diyerek tepkisini dile getirdi.

"META İLE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?"

İnstagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili olarak BTK’nın kimden ve hangi talimatı aldığını soran Karasu, “Bu karar alınmadan önce META yetkilileri ile bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapılmış ise içeriği nedir? META Türkiye yetkililerinden, bugüne kadar bakanlığınız tarafından talep edilenler konular ve yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar nelerdir?” sorularına yanıt verilmesini istedi. Erişim engeli kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı’na ne zaman bilgi verildiğinin de açıklanmasını isteyen Karasu, özetle şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

Erişim engeli getirilmesine BTK’dan neden kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştır, sizin kamuoyuna geç açıklama yapmanızın gerekçesi nedir?

Söz konusu erişim yasağında işlenen katalog suçlardan hangisi veya hangileri platform üzerinden işlenmiştir?

Dünya üzerinde Instagram’a ve diğer sosyal medya platformlarına erişim yasağı getiren ülkeler hangileridir? Bu karar alınırken, Türkiye’nin uluslararası alandaki ifade ve dijital özgürlükler konusundaki itibarına zarar verme olasılığı değerlendirilmiş midir?

Erişim engeli getirilmesinin ardından açıklamanızda “hem hukuki kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmadığı takdirde gerekli müdahale yapılmaktadır” ifadelerini kullanmıştınız. Konuşmanızda geçen “toplumsal hassasiyetler” nelerdir? Bugüne kadar söz konusu platform ve META’ya bağlı diğer platformlarda bu hassasiyetlere aykırı hangi tutum ya da tutumlar sergilenmiş, bakanlığınız bu konuda hangi yaptırım veya yaptırımları uygulamıştır?

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların “toplumsal hassasiyet” olarak değerlendirilmiş midir, bu paylaşımların erişim engeli getirilmesinde bir etkisi var mıdır?

EKONOMİK ZARARLAR NE OLACAK?

Erişim engelinin Türkiye’de sosyal medya platformları üzerinden ticaret yapan birey ve KOBİ’lere de büyük zararı olduğunu vurgulayan Karasu, “Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle instagramın erişime kapalı kalmasının, küçük işletmelere günlük maliyet zararı ne kadardır? Bu zararın karşılanması adına hükümetinizin yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir?” diye sordu. Karasu, Türkiye'de bugüne kadar kaç sosyal medya platformunun “katalog suçlar”, “kamu güvenliği” vd. gerekçelerle erişime kapatıldığının da açıklanmasını istedi.