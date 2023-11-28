CHP işbirliğini görüşmek için İYİ Parti’deki gelişmeleri bekleyecek: İttifak dolapta

Yayınlanma: 28.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2023 - 04:00

Yeni yönetimin belirlenmesiyle parti içi toplantı trafiğini başlatan CHP, dün Özgür Özel başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarını gerçekleştirdi.

Toplantılarda partinin 100. yılı nedeniyle disiplin cezası alanlar için olan af konusu, yerel seçim hazırlıkları ve tüzük kurultayı gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre partinin MYK’si gündem başlıklarını PM toplantısından önce değerlendirmek için bir araya geldi. Burada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiye dönüşü oyçokluğuyla uygun görüldü. MYK üyeleri, “Kırdığı insanlarla özelde de görüşmeler yaptığını duyduk. Oy çokluğuyla o nedenle dönüşü PM’ye önerildi” dedi.

TANJU ÖZCAN’A AF

Partililerin af sürecinin CHP lideri Özel’in başlattığı yeni üye kampanyası çerçevesinde değerlendirilebileceğini söyleyen kurmaylar, “Af için zaten binlerce başvuru yok. Bu da genel başkanın ‘Baba evine gelin’ dediği üye kampanyası çerçevesinde düşünülebilir. Yani mesela bir üyemiz partiye kızmıştır, istifa etmiştir. Bu kişiler için affa gerek yok. Yeniden üye olmaları gerekiyor” dedi.

MYK’de af konuşulurken, Özcan da sosyal medyadan “Paylaşımlarım ve söylemlerim sebebiyle istemeden kırdığım ve üzdüğüm partililerimizden helallik istiyorum. Her şey çok daha güzel olacak” paylaşımını yaptı. Özcan dahil 13 kişi, PM’de oyçokluğuyla affedildi.

BAŞVURULAR UZATILDI

MYK’de ele alınan yerel seçim çalışmalarını da paylaşan kurmaylar, illerde aday belirleme süreci için yapılacak anketlerle ilgili çalışmaların başladığını, bundan sonraki süreçte de önseçimlerin ve saha çalışmalarının başlayacağını aktardı. Partinin adaylık başvuru tarihinin de yoğunluk ve il başkanlarının önerisiyle 5 Aralık’a kadar ertelendiği öğrenildi.

Milletvekillerinin de önümüzdeki haftadan itibaren illerine giderek adaylık çalışmaları için rapor hazırlamaya başlayacağı kaydedildi.

EYLÜLDE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

PM toplantısı sonrası basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, tüzük kurultayını önerilen mayıs ayı yerine partinin kuruluş yıldönümünde yapacaklarını söyledi. Yücel, “4 Eylül 2024 tarihinde PM’yi Sivas’ta toplama kararı aldık. 5 Eylül’de tüzük komisyonumuzun son toplantısını yaparak 6-7-8-9 Eylül’de Ankara’da, partimizin kuruluş yıldönümünde tamamlanacak şekilde tüzük kurultayımızı gerçekleştirmeyi planladık. Tüzük kurultayımız sonrasında da 9 Eylül’de program kurultayımızın hazırlığına yönelik ilk toplantısını yapmaya karar verdik” dedi.

‘İKİ LİDER GÖRÜŞEBİLİR’

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir görüşme olup olmayacağı sorulan Yücel, “Önümüzdeki günlerde her iki lider de bir araya gelebilir. Şu an için gün vermem mümkün değil” dedi. Konunun PM toplantısında da gündeme geldiği ve İYİ Parti’deki karışıklıkların bitmesinin beklenmesinin daha uygun olacağı görüşünün dile getirildiği kaydedildi. Özel’in de bu görüşe katıldığı aktarıldı.

‘BEKLENTİYİ KARŞILAYACAĞIZ’

Tüzük kurultayının ertelenme nedenine ilişkin değerlendirmede bulunan PM üyeleri, “31 Mart’ta bir yerel seçim sürecimiz var. Şu an ona odaklandık. Ama tüzükle ilgili yasal süreç başladı. Bir komisyon da oluşturulacak. Dünya örnekleri incelenecek, örgütlerden görüşler alınacak. Sonunda da verilen sözlerle kamuoyunun beklentisinin de üzerinde bir tüzük değişikliği çıkarılacak” dedi.