CHP İstanbul'a kayyum olarak atandı... Gürsel Tekin, parti kuracağını açıklamıştı: 'Kılıçdaroğlu' ayrıntısı

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada ara karar çıktı. Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verirken, İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

Bununla beraber, 2024 yılında CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'in 9 Mart 2015'te yaptığı sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Tekin, söz konusu paylaşımda Tekin, yeni bir parti kuracağını açıklamıştı.

Tekin "Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor. Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi…" yazmıştı.

Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kuracağı partiyle ilgisi olmadığını vurgulamıştı.

Tekin, "Kendisine davette bulundum ancak katılmayı kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.