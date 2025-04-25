CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Kara: 'Gençleri CHP değil, AKP sokağa çıkardı'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:36

Güncelleme: 25.04.2025 - 11:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli operasyonlar ve öncesinde Esenyurt'ta başlayarak Beşiktaş ve Beykoz ile devam eden sürecin yanında partiye yönelik baskılara dikkat çeken CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Kara, "102 yıllık Cumhuriyetimiz aslında birçok sıkıntılı zamandan, baskıdan ve krizlerden geçti ama 19 Mart'ta ve ona giden süreç aynı zamanda milletin iradesine vurulmuş en karanlık zincir olarak tarihimize yazıldı. Bu, Cumhuriyetimizin demokratik anlamında en büyük sınavı" diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi ve Saraçhane ile birlikte ülke geneline yayılan sokak protestolarını da değerlendiren Kara, protestoları 'yurtsever bir gençlik hareketi' olarak tanımladı.

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu üzerinden bir baskı atmosferi yaratılmaya çalışılması, bu baskıya karşı bir mücadele göstermemiz ve akabindeki tüm eylemlerde arayışımız demokrasi ve adalet arayışı. Bu sürecin bir parçası olmaktan elbette gurur duyuyoruz.”

DERT İTTİFAKI

Protestolar katılan, dünya görüşleri ve siyasi partilere bakış açıları tamamen farklı olan binlerce gencin ortaklaştığı noktanın dert ve kaygıları olduğunu belirten Kara "Bizi Saraçhane'de buluşturan asıl motivasyon dertti. Bir dert ittifakında buluştuk" dedi.

SARAÇHANE’Yİ TAKSİM YAPMAK

Protestolar boyunca zaman zaman CHP ve örgütlerinin tutumunun gençler tarafından eleştirilmesinin anlaşılabilir olduğunu belirten Kara, buna karşın İstanbul özelinde CHP için kritik noktayı Saraçhane olarak belirlediklerini ve herhangi bir tehdit karşısında orayı bırakmak istemediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Eleştirilere hak vererek kendimizi de anlatan bir süreç geliştirdik ama ortak bir paydada buluşabildik diye düşünüyorum. Oradaki bazı arkadaşlarımızın bir Taksim süreçleri vardı ama biz 19 Mart sonrasında Saraçhane'yi Taksim yapma gibi bir yol haritası izledik. Yine de Saraçhane'de durup Bozdoğan Kemeri'ne bakmadık.İçerisinde bulunup hatta en önünde durduk. Gençlik örgütlerindeki arkadaşlarımızla, yeleklerimizle, megafonlarımızla gidip kendi sürecimizi anlatmaya çalıştık”

Protestolarda gözaltına alınan, tutuklanan ve hala cezaevinde bulunan gençleri hatırlatan Kara, "Parti yöneticilerimizle birlikte hem yaptığımız ziyaretler hem de oradaki olası kötü durumları kamuoyuna götürme anlamında ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyoruz. Ailelerle görüşüyoruz ve bu süreci temiz, büyük bir iletişim ağıyla devam ettiriyoruz" dedi.

‘CHP DEĞİL AKP SOKAĞA DÖKTÜ’

İktidarın CHP'ye yönelik "halkı sokağa döküyor" yönündeki eleştiri ve söylemlerini de değerlendiren Kara "Burada ortaya çok net bir çerçeve koymak lazım. İnsanları asıl sokağa döken parti AKP'dir. AKP gençleri de sokağa dökmüştür. İnsanlar artık bir noktada reaksiyon vermeliydi. Gerçekten demokratik ülkelerde bu eylemler gayet barışçıldır" ifadelerini kullandı.

İMZA TOPLAMA VE ERKEN SEÇİM

CHP'nin Ekrem İmamoğlu için düzenlediği ve 28 milyon imzanın hedeflendiği kampanyaya değinen Kara, Noter onaylı olacağı açıklanan imzaların parti tarafından kurulacak bir veri tabanında toplanacağını söyledi.

İstanbul örgütü olarak CHP'nin oylarının kritik durumda olduğu 10 ilçeyi belirlediklerini ve çalışmalarını buralarda daha da yoğunlaştırdıklarını belirten Kara, 19 Mart sonrası İstanbul Gençlik Kolları'nın üye sayısının 60 bini geçtiğini de aktardı:

"Bu süreçte İstanbul'un en merkezi köşelerinden en ücra köşesine giderek yurttaşların erken seçim talebini dillendireceğiz. İnanın herhangi bir ziyaretimizde bize ilk söylenen cümle 'Bir seçim istiyoruz, erken seçim istiyoruz' oluyor.”