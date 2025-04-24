Hakan Fidan ‘ailevi konu’ dedi… CHP’den sert tepki: ‘Politikanız çöktü, zevahiri kurtarmanın peşindesiniz’

Yayınlanma: 24.04.2025 - 23:32

Güncelleme: 24.04.2025 - 23:32

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin Kıbrıs adasına yönelik son adımlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Biz prensip olarak ailevi konuları kamuoyu önünde tartışmamayı tercih ediyoruz. Türk dünyası ile aramızı bozmak isteyenlerin manipülasyonları başarılı olmayacak. Buradan hükümetimize yönelik bir negatif not yüklemeye çalışan çabaları da başarılı olmayacak. Attığımız adımlar belli, durduğumuz yer belli. Türk Cumhuriyetlerinin, bizim gittiğimiz istikamet belli. Bu konuda sağduyulu hareket etmeye devam edeceğiz. Her türlü konuyu aile meclisimizde ele almaya devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

"ZEVAHİRİ KURTARMANIN PEŞİNDESİNİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dış Politika Koordinatörü Prof. Dr. İlhan Uzgel, Fidan'ın söz konusu açıklamasına tepki gösterdi.

Uzgel şunları yazdı:

"Sayın @HakanFidan

Türkiye'nin dış politikası sizin aile meseleniz değil. Kıbrıs davası, sizin ailevi davanız değil. Türki cumhuriyetler bizim dost bildiğimiz ülkelerdir ama hiçbir devlet sizin aile dostunuz değil. Politikasızlığınızı, diplomasiyle alakası olmayan bir takım ciddiyetsiz açıklamaların arkasına saklamanın peşindesiniz.

Türk dünyasıyla aramızda sorun yaşanırsa bunun nedeni muhalefetin size yönelik eleştirileri değil, sizin dış politikadaki başarısızlığınızdır.

Orta Asya politikanız çöktü. Kıbrıs politikanız çöktü. Doğu Akdeniz politikanız çöktü. Olayın özeti budur. Şimdi zevahiri kurtarmanın peşindesiniz."