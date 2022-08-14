CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel yaşamını yitirdi.
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze başsağlığı diliyoruz" denildi.
İl başkanlığından yapılan basın açıklamasında ise Küzel'in geçirdiği Covid-19 sonrası bir türlü toparlanamadığı, uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi.
KAFTANCIOĞLU: BİR YOL ARKADAŞIMIZI DAHA ZAMANSIZ KAYBETTİK
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından verdiği başsağlığı mesajında, "Bir yol arkadaşımızı daha zamansız kaybettik. Kelimeler anlamsız. Geçirdiği COVİD sonrası bir türlü toparlanamayan, uzun bir süredir tedavisi devam eden yol arkadaşımız, yoldaşımız il başkan yardımcımız Halil Küzel’i kaybettik. Çok, çok üzgünüm Geniş ailemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Bir yol arkadaşımızı daha zamansız kaybettik.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) August 14, 2022
Kelimeler anlamsız. Geçirdiği COVİD sonrası bir türlü toparlanamayan, uzun bir süredir tedavisi devam eden yol arkadaşımız, yoldaşımız il başkan yardımcımız Halil Küzel’i kaybettik.
Çok, çok üzgünüm
Geniş ailemizin başı sağ olsun pic.twitter.com/UlTRnwseTQ
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