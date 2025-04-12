CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dikkat çekmişti: İmamoğlu çiftine yaptıkları 'yapay zekalı' montajlarla yurttaşları dolandırmaya çalışıyorlar!

Yayınlanma: 12.04.2025 - 14:44

Güncelleme: 12.04.2025 - 14:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarda 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yönelik tartışmalar sürerken bazı sosyal medya platformlarında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’na yönelik yapay zekalı montaj çalışmaları başladı.

Facebook üzerinden dolaşıma sokulan çeşitli videolarda Ekrem İmamoğlu, sözlerine “Eğer bu videoyu izliyorsanız tutuklandım demektir” cümleleriyle başlıyor.

İmamoğlu’nun ağzından adalet ve eşit yaşam vurgusu yapılan montajlı videolarda İmamoğlu, iktidara yakın medyanın ve zengin zümrelerin halktan gerçekleri sakladığını söyleyerek gizli bir projeden bahsediyor.

Ülkenin ekonomisindeki kötü gidişata da sık sık atıf yapılan videolarda, zengin bir kesmin yaptıkları yatırımlarla “haksız kazanç” elde ettikleri belirtilirken İmamoğlu’nun ağzından yeni bir yatırım fırsatının halka açıldığı belirtiliyor.

"GÜNLÜK 10 BİN, AYLIK 450 BİN TL KAZANMA ŞANSI" YALANI

Söz konusu yatırım fırsatının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) bağlı ve güvenli bir yatırım imkanı olduğu öne sürülürken yurttaşlara, videonun paylaşıldığı sayfadaki adımları takip etmeleri ve telefon numaralarını girdikten sonra yalnızca 9 bin TL yatırarak günlük 10 bin, aylık 450 bin TL kazanma şansları olduğu söyleniyor.

Yine İmamoğlu’nun ağzından yurttaşlara verilen mesajda “Beni gözaltına alarak bu fırsatı engellemek istediler. Eğer söylediğim adımları yerine getirdikten sonra geliriniz artmazsa size şahsen ben yardımcı olacağım” ifadeleri kullanılıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na yönelik hazırlanan yapay zekalı montaj videolarında ise dolandırıcılar Dilek İmamoğlu’nun ağzından, cezaevinde eşini ziyaret ettiğini ve Ekrem İmamoğlu’nun kendisinden halka gerçekleri anlatmasını istediğini söyleyerek yurttaşları yine aynı yatırım kanallarına yönlendiriyor.

Dilek İmamoğlu’na yapılan montajlı videolarda “Bu sadece yatırım değil aynı zamanda bir protesto. Adalete atılan bir adım” ifadeleri de yer alıyor.

SÖZCÜ’NÜN İNTERNET SİTESİNE YÖNLENDİRME

Dolandırıcılar, belirtilen adımları takip ederek çeşitli linklere tıkladıklarında ise karşılarına Sözcü gazetesinin internet sitesi taklit eden bir sayfa çıkıyor.

Dolandırıcılar bu yöntemle, söz konusu iddiaların gerçek bir kaynaktan yayıldığı izlenimini oluşturarak daha fazla yurttaşı yatırım yapmaya teşvik ediyor.

Daha önce “hurwyy.com" ve "kakeronon.com" adlı web sitelerinden dolaşıma sokulan dolandırıcılık organizasyonu, bu kez "grabbplus.com" adresini kullanıyor.

Facebook’ta yer alan videoların da yine güvenirliği artırmak açısından bot hesaplar tarafından etkileşime sokularak binlerce beğeni aldığı görülüyor.

ÇELİK, ‘YAPAY ZEKA’ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, henüz geçen hafta, CHP'nin önde gelen isimleri hakkında "yapay zeka" ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve görüntülerinin servis edilebileceğine yönelik duyum aldıklarını söylemişti.

Cumhuriyet'e konu hakkında bilgi veren Çelik, duyumları iki farklı yerden aldıklarını ve amacın direkt olarak Cumhurbaşkanlığı sürecini etkilemeye yönelik olduğunu belirtmişti.

CHP ve önde gelen isimlerine yönelik çeşitli manipülasyonlara dikkat çeken Çelik, "Aynı iddiaları yakın zaman içerisinde iki farklı çevreden duyunca kafamıza takıldı. 2023 seçimleri öncesi yaptıkları montaj videolarla bizi terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışmışlardı. Sonra da montaj olduğunu kabul etmişlerdi. Bütün kamuoyunu buna önceden hazırlıklı olmaya davet etmek istedik" ifadelerini kullanmıştı.