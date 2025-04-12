Tutuklu bulunduğu Silivri’de savunma yapan Ekrem İmamoğlu neden yargılandığını açıkladı: Karşısında adayım

Yayınlanma: 12.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında hapis ve siyasi yasak istenen iki ayrı davada yargılandı. İmamoğlu ilk olarak, 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle 7 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davada, tutuklu bulunduğu Silivri’de hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce açılan davanın ilk duruşması dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi yerine Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin 2 numaralı duruşma salonunda yapıldı. İmamoğlu jandarmalar eşliğinde salona getirilirken mahkeme başkanının kendisine eğitim durumunu sormaması dikkat çekti.

İmamoğlu, 40 dakika süren savunmasına “Bugün buradayım. Ne için buradayım diye bulmakta zorlanıyorum. Bu kapsamda yürütülen süreçler ile ilgi kaygı duyuyorum” diyerek başladı. Ergenekon kumpas davaları döneminde duruşmaları izlediğini belirten İmamoğlu, “Ne yazık ki bu salonlar adalet adına güzel izler bırakmadı. Elbette sizler yargı adına burada oturuyorsunuz ama ben de dünyanın en kadim kenti İstanbul’un belediye başkanı olarak buradayım” dedi.

KANALA, TALANA, RANTA

İmamoğlu, mahkemede yargılanma sebebinin İstanbul’da hayata geçirdiği projeler olduğunu ifade ederek “Kanala, yalana, talana ve ranta karşı durduğum, kreş, yurt açtığım, işsizlere iş bulduğum, Anne Kart çıkardığım, 40 TL’ye insanların yemek yemesine vesile olduğum için buradayım” diye konuştu.

‘MİLLETİN DEDİĞİ OLUR’

“Bu topraklarda bir avuç insanın istediği değil, milletin dediği olur” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “6 milyon İstanbullunun; bir kişinin malı, mülkü gibi davranıldığı bir ortamda üç kez devrim gibi seçim kazanmış, milletin iradesinin geçerli olduğunu, bütün engellemelere rağmen kazanmış olduğum için buradayım. ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ düşüncesinin karşısında olduğum için buradayım. 86 milyon insanın gönlüne girmiş, bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak onların karşısına çıkacağım için buradayım.”

Savunmasında, mahkeme heyetine dört soru yönelten İmamoğlu, bunları şöyle sıraladı: “Soruşturmayı başlatan savcı, Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasını tesadüfen mi dinleyip soruşturma açmıştır, yoksa bir talimatla mı? Savcı bu konuşmayı ikinci kez dinledi mi? Canlı yayından değil de WhatsApp’tan gönderilen bir ekran görüntüsünden yola çıkılarak mı soruşturma talimatı verilmiştir? Bu teyit edilmiş midir? O ekran görüntüsündeki ifadelerle benim söylediklerimin alakası yoktur. Bu teyitlendirilmiş midir?”

‘ATATÜRK’Ü GÖRÜR’

Soruşturmaya konu konuşmasında herhangi bir tehdit olmadığını söyleyen İmamoğlu, “Ankara’daki beni kıskanıyormuş, bana ne?” ifadelerini kullanırken hakkındaki terör suçlamalarına da sert tepki gösterdi. İmamoğlu, “Beni terörle aynı yere koyanların alnını karışlarım! Bana bakan, Türk devletini görür, Atatürk’ü görür, bu milleti görür” dedi.

‘ABA ALTINDAN SOPA’

Savunmanın ardından Gürlek’in avukatı Abdullah Adır’ın, “tehdit” suçundan da yargılanan İmamoğlu’nun sözlerine yönelik “Sözlerde herhangi bir tehdit yok ama aba altından sopa gösterme var” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Haziran Pazartesi gününe erteledi.

'İHALE' DAVASINA BİR ERTELEME DAHA

Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı bir diğer dava Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden kalan “ihaleye fesat karıştırma” davasıydı. İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasakla yargılandığı davanın 9. duruşması dün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemenin 409 günlük “bitirme hedefi” koyduğu davanın 826. gününde yapılan duruşmada İmamoğlu hakkında yine karar çıkmadı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, söz konusu durumu “fiilen beraat kararı verilememesi” olarak nitelendirdi. Duruşmada İmamoğlu’nun avukatları, davanın aylardır sonuçlanmamasına ve duruşmadan bir gün önce dosyanın savcılık tarafından istenmesine yönelik konuştu. Mahkeme heyeti, savcının mütalaasını sunması için duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi.

19 KASIM’DA GÖRÜLECEK

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleri hakkındaki 22 sanıklı dava ise 19 Kasım’a ertelendi.

24 ŞİRKETE KAYYUM

Öte yandan İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan 101 şahsa ait 24 şirkete TMSF tarafından kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat’ın da olduğu belirtildi.